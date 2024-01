Anglicy biją na alarm ws. Matty'ego Casha. Ma poważny problem

Ezri Konsa, Diego Carlos, Clement Lenglet oraz Alex Moreno - tak wyglądała linia defensywy Aston Villi w ostatnim meczu 20. kolejki Premier League przeciwko Burnley. Drużyna prowadzona przez Unaia Emery'ego wygrała 3:2, dzięki czemu wskoczyła na pozycję wicelidera. Na boisko w drugim meczu z rzędu nie wyszedł Matty Cash. O ile we wcześniejszym spotkaniu z Manchesterem United Polak nie mógł grać ze względu na zgromadzone żółte kartki, tak w teorii w starciu z Burnley nie było żadnych przeciwwskazań, aby 26-latek pojawił się na murawie. Tak się jednak nie stało.

Problemy Matty'ego Casha. Musi walczyć o odzyskanie zaufanie Emery'ego

Wielu kibiców Aston Villi było zaskoczonych faktem, że Matty Cash nie pojawił się w kadrze meczowej na spotkanie z Burnley. Powód takiej decyzji trenera wyjaśnił dziennik "Birmingham Mail", według którego piłkarz miał zachorować, przez co nie dał rady wystąpić w sobotnim starciu. Z kolei inne, bardziej niepokojące informacje w tej sprawie przekazali dziennikarze portalu astonvillanews.co.uk. Wynika z nich, że nieobecność 14-krotnego reprezentanta Polski była ponoć decyzją samego Emery'ego.

"Matty Cash musi walczyć o odzyskanie zaufania Unaia Emery’ego w Aston Villi" - czytamy w tytule artykułu o 26-latku. W kolejnych akapitach dokładnie przeanalizowano ostatnie występy piłkarza w barwach angielskiego klubu, kładąc nacisk na mecze, w których Cash nie zaprezentował się najlepiej. Co więcej, portal astonvillanews.co.uk dodaje, że być może trener Aston Villi podczas zimowego okna transferowego będzie chciał ściągnąć do zespołu nowego prawego obrońcę.

"Nie będzie niespodzianką widok Hiszpana (Emery'ego - red.), który przelewa pieniądze na innego, nowego prawego obrońcę. Oznacza to, że Cash stanie przed niemal niemożliwym zadaniem odzyskania zaufania swojego menadżera, a ostatnie występy stawiają go w trudnej sytuacji" - uzupełniają angielscy dziennikarze. Innym problemem Casha jest rywalizacja ze wspomnianym Ezrim Konsą. W ostatnich tygodniach Anglik gra wszystkie mecze od deski do deski, jednak w niektórych z nich występuje na pozycji stopera.

Mimo to "The Athletic" podaje, że Matty Cash powinien znaleźć się w składzie klubu z Villa Park na najbliższy mecz z drugoligowym Middlesbrough w Pucharze Anglii, który zostanie rozegrany 6 stycznia. Nie wiadomo jednak, jaką obecnie pozycję w drużynie ma Polak. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w obecnym sezonie 26-latek wystąpił w 26 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty. Na ten moment Aston Villa z 42. punktami na koncie jest sensacyjnym wiceliderem Premier League.