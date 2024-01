Te liczby obnażają Lewandowskiego. Jest w czołówce

Robert Lewandowski w 2023 roku został królem strzelców LaLiga i wygrał rozgrywki z FC Barceloną, ale nie był to dla niego najlepszy czas w karierze. Napastnik zdobył zaledwie 18 goli w rozgrywkach ligowych, co uplasowało go dopiero na 18. miejscu wśród strzelców w pięciu najlepszych ligach na świecie. Inne zestawienie pokazuje, że miało to związek z liczbą zmarnowanych przez niego sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Niechlubne liczby Roberta Lewandowskiego. Jeden z najgorszych na świecie

Po zakończeniu 2023 roku podsumować można nie tylko liczbę zdobytych goli, czy zanotowanych asyst, ale także liczbę zmarnowanych przez napastników sytuacji. Ta pojawiła się na portalu squawka.com i niestety w niechlubnej czołówce zestawienia znalazł się Robert Lewandowski.

Według danych Polak nie wykorzystał aż 30 dogodnych sytuacji na strzelenie gola w meczach ligowych. Gdyby udało mu się zamienić je na gole, to miałby ich aż 48. Ta niezadowalająca statystyka uplasowała go na drugim miejscu.

Najwięcej sytuacji w pięciu najlepszych ligach w Europie zmarnował Erling Haaland. Liczba ta wynosi aż 35, ale nie powstrzymała go od zdobycia aż 29 goli w 12 miesięcy w Premier League. Z kolei za Lewandowskim uplasował się Kylian Mbappe, który zmarnował 27 okazji, ale zdobył 34 gole.

Tuż za podium znalazł się Florian Balogun ze Stade Reims i AS Monaco, który zepsuł 26 okazji, a piąte miejsce przypadło Olliemu Watkinsowi z Aston Villi po zmarnowaniu 24 szans. W dziesiątce znaleźli się także Alvaro Morata i Lois Openda (po 23), Alexander Sorloth (22), Darwin Nunez, Victor Osimhen z Napoli i Marcus Rashford (po 21).

Piłkarze, którzy zmarnowali najwięcej okazji strzeleckich w 2023 roku w ligach TOP 5: