Media: Zanosi się na hitowy transfer Zielińskiego. Gigant chce Polaka

Od wielu miesięcy trwają spekulacje nt. przyszłości Piotra Zielińskiego, który ma ważny kontrakt z Napoli do końca czerwca przyszłego roku. Minionego lata bardzo nim interesowało się saudyjskie Al-Ahli, ale ten ruch finalnie nie doszedł do skutku. Pojawiały się wieści, że Zieliński może pozostać w Neapolu, ale musi pójść na rękę prezesowi Aurelio De Laurentiisowi i zgodzić się na obniżkę zarobków - obecnie zarabia około 4-4,5 mln euro rocznie. W przypadku braku podpisania nowej umowy będzie łakomym kąskiem na rynku transferowym, bo będzie dostępny bez kwoty odstępnego.

Hitowy transfer Zielińskiego we Włoszech? Chce go obecny lider

Jednym z klubów, który monitoruje sytuację Zielińskiego od dłuższego czasu, jest Inter Mediolan. Włoski dziennikarz Pasquale Guarro informuje, że doszło do kolejnego kontaktu między obiema stronami. Polak miał wyrazić chęć nieprzedłużania kontraktu z Napoli, natomiast Inter z chęcią pozyska go bez kwoty odstępnego w czerwcu 2024 roku. Nie byłaby to jednak najtańsza transakcja, ponieważ obecny lider ligi włoskiej musiałby zapłacić około pięciu-sześciu mln euro agentom Zielińskiego plus zaproponować mu sowity kontrakt - Polak nie może korzystać z ulg podatkowych we Włoszech.

Warto dodać, że to nie jest jedyny kandydat brany pod uwagę przez Inter pod kątem wzmocnień w środku pola. Guarro dodaje, że na liście Interu jest także Andrea Colpani z Monzy. I to on jest bardziej preferowaną opcją, a nie Zieliński, choćby ze względu na wiek - zawodnik Napoli ma 29 lat, natomiast Włoch - 24 lata. Kluczowe jednak będzie to, jakich pieniędzy będzie żądać Monza pod koniec sezonu plus ile klubów będzie się nim interesowało. Poza Interem, Zielińskim interesuje się również Juventus

Zieliński gra we Włoszech od lata 2011 roku. Wtedy to dołączył do Udinese Calcio za około 100 tys. euro z Zagłębia Lubin. Łącznie zagrał tam 19 meczów, w których zanotował dwie asysty. W latach 2014-2016 był wypożyczony do Empoli, dla którego strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst w 66 spotkaniach. Od lata 2016 roku Zieliński jest już graczem Napoli, które musiało za niego zapłacić 16 mln euro. W tym czasie zagrał blisko 350 meczów, notując 50 goli i 46 asyst. Poprzedni sezon zakończył z mistrzostwem Włoch.

Napoli zajmuje czwarte miejsce z 24 punktami i traci osiem do prowadzącego Interu. W ostatnim meczu z Atalantą, wygranym 2:1, zadebiutował Walter Mazzarri, który zastąpił zwolnionego w listopadzie tego roku Rudiego Garcię.