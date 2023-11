Karol Struski latem 2022 r. przeniósł się z Jagiellonii Białystok do Aris Limassol. W zeszłym sezonie zdobył z tym klubem mistrzostwo Cypru, w obecnym awansował z nim do fazy grupowej Ligi Europy (brał też udział w eliminacjach LM, gdzie przegrał z Rakowem Częstochowa). Dobrymi występami przykuł uwagę Michała Probierza.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

Karol Struski wskazał, do której ligi chciałby trafić. "Fajny kraj do życia"

Selekcjoner powołał 22-letniego pomocnika na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, jednak nie uwzględnił go w kadrze na spotkanie eliminacji Euro 2024 z Czechami (1:1). Dał mu szansę dopiero w meczu towarzyskim z Łotwą (2:0), wpuścił go na boisko w 61. minucie.

Jeśli Struski utrzyma dobrą formę w klubie i będzie dalej otrzymywał powołania, bardzo realny stanie się transfer do silniejszej ligi. W programie "International Level" na kanale Meczyki.pl przyznał, że gra w drużynie narodowej przybliża go do tego. - To był dla mnie kolejny, bardzo duży krok. To otwiera mi szersze horyzonty, jeśli chodzi o ten temat - powiedział.

Następnie wskazał, jaki kierunek najbardziej by go interesował. - Bardzo bym chciał trafić do Serie A. Jestem zawodnikiem ułożonym taktycznie, a wiadomo, że Włosi przywiązują dużą wagę do taktyki. Włochy o też fajny kraj do życia, włoski klimat bardzo mi pasuje. To by było moje marzenie - oznajmił.

Karol Struski chciałby trafić do Serie A. Powiększyłby polską kolonię

O angaż w lidze włoskiej może być pomocnikowi tym łatwiej, że gra tam sporo Polaków. Dotyczy to zarówno czołowych zespołów (Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik w Juventusie, Piotr Zieliński w Napoli czy Nicola Zalewski w Romie), jak i tych nieco słabszych (m.in. Karol Linetty w Torino, Paweł Dawidowicz w Hellasie, Bartosz Bereszyński i Sebastian Walukiewicz w Empoli czy Mateusz Łęgowski w Salernitanie).

W tym sezonie Karol Struski rozegrał 22 mecze w barwach Arisu Limassol. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył jedną asystę. Jego zespół jest liderem ligi cypryjskiej, cały czas ma też szanse na awans z grupy Ligi Europy.