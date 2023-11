Jakub Moder po ponad półtorarocznej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił do gry. W sobotę powrócił na boiska Premier League i rozegrał 13 minut w starciu Brighton z Nottingham Forest wygranym przez jego zespół 3:2.

Jakub Moder wrócił. Pracownik PZPN wyjawił, jak przebiegała rehabilitacja

Rehabilitacja Jakuba Modera trwała 19 miesięcy. Choć pierwotnie zawodnik miał wrócić wcześniej, to ze względu na komplikacje trwało to aż tyle czasu. Adam Delimat w programie "International Level" wyjawił szczegóły dotyczące powrotu do zdrowia reprezentanta Polski. - Wiem, że sztab szkoleniowy reprezentacji Polski był na łączach z Kubą Moderem od dłuższego czasu. To nie jest tak, że nagle lampka się zapala, bo dany piłkarz wrócił do gry - wyjawił.

- Zarówno jeśli chodzi o sztab kadry, jak i Brighton, to Kuba mógł poczuć, że się nim zaopiekowano. Nawet w mediach społecznościowych angielskiego klubu można zauważyć, że jego powrót był wyczekiwany. To nie jest tak, że De Zerbi będzie chciał go wypożyczyć, a wręcz przeciwnie - znając sposób gry Brighton, trener będzie pewnie chciał z niego skorzystać - dodał Delimat.

Swój powrót skomentował także sam Jakub Moder. - Za mną dużo pracy i ciężkich momentów. W końcu jestem. Cieszę się bardzo. Myślę, że drużyna w szatni, wszyscy gratulowali mi tego powrotu. Na pewno fajnie jest wrócić. Można było sobie wymarzyć lepszy mecz do powrotu, ale trzeba było wejść i pomóc drużynie w ciężkim momencie. Przez ostatnie 20-25 minut nasza gra polegała na bronieniu się na 30. metrze, wybijaniu piłek, żeby urwać metry z przodu. Ale fajnie jest wrócić, nawet w takim meczu trzeba było pomóc - powiedział w rozmowie z Viaplay.

Jakub Moder to 20-krotny reprezentant Polski. Zdobył on dotychczas dwie bramki z orzełkiem na piersi. Niewykluczone, że już wiosną wróci do kadry. Z kolei w Brighton rozegrał już 46 spotkań, w których ma na koncie dwie bramki i cztery asysty.