Czara goryczy się przelała. Zieliński musi przygotować się na wielką zmianę

Rudi Garcia ma za sobą 16 meczów w roli trenera Napoli, ale wyniki jego zespołu pozostawiają wiele do życzenia. W lidze włoskiej ma już trzy porażki po dwunastu meczach, a warto przypomnieć, że w sezonie 22/23, w którym Napoli zdobyło mistrzostwo, przegrało zaledwie cztery spotkania. Wygląda na to, że dni Francuza w Neapolu są już policzone, a czarę goryczy przelała porażka 0:1 z Empoli po golu Wiktora Kowalenki w końcówce spotkania. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio nie ma wątpliwości: Garcia będzie zwolniony i Piotr Zieliński będzie miał nowego szkoleniowca.

Zieliński będzie miał nowego trenera. Dwóch kandydatów. "Skomplikowana sytuacja"

Z informacji podanych przez Di Marzio wynika, że Aurelio De Laurentiis nie jest zadowolony z pracy Garcii, a jego wrażenia były już negatywne w trakcie tego tygodnia. W poniedziałek 13 listopada ma dojść do spotkania między władzami Napoli a menedżerami Garcii, na którym ma zapaść decyzja o zwolnieniu trenera. "Sytuacja stała się coraz bardziej skomplikowana" - przekazał Di Marzio w artykule. Kto zatem może go zastąpić i kto dostanie szansę do odbudowy mistrza Włoch?

Z doniesień włoskich mediów wygląda na to, że faworytem jest Igor Tudor, który rozstał się z Olympique Marsylia z końcem poprzedniego sezonu. Wcześniej Chorwat prowadził Hellas Verona, Galatasaray czy Udinese Calcio, a także był asystentem Andrei Pirlo w Juventusie w sezonie 20/21, gdzie udało mu się wygrać mistrzostwo i Puchar Włoch. Innym kandydatem jest Walter Mazzarri, który pracował już w Napoli w latach 2009-2013 i wygrał krajowy puchar.

Di Marzio pisze też o Fabio Cannavaro, który wraz z bratem Paolo pojawił się na trybunie VIP na Stadio Diego Armando Maradona w meczu z Empoli, ale nie było ani kontaktu, ani poważniejszych rozmów między obiema stronami. Cannavaro pozostaje bez pracy od lutego tego roku, kiedy to został zwolniony z Benevento.

W artykule pojawiło się też wspomnienie o Antonio Conte, o którym włoskie media pisały już w październiku przy okazji przerwy na mecze reprezentacji w kontekście objęcia Napoli, ale wtedy Conte powiedział "nie". I wiele wskazuje na to, że zdania nie zmieni, i wróci do pracy dopiero od początku przyszłego sezonu. Wszystko ma się rozstrzygnąć między Tudorem a Mazzarrim.

Nowy trener Napoli zadebiutuje w sobotę 25 listopada, kiedy to zagra na wyjeździe z Atalantą. Później w kalendarzu będzie Real Madryt (29.11), Inter Mediolan (03.12), Juventus (08.12) i Braga (12.12).

Do tej pory Zieliński zagrał w 16 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty.