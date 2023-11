Tak wygląda tabela ekstraklasy po hicie Legia - Lech. Niebywały ścisk

W 15. kolejce ekstraklasy do meczu Legia Warszawa - Lech Poznań tylko jeden zespołów z czołówki ligowej tabeli zdobył trzy punkty. Śląsk Wrocław, który jest liderem ligi, wygrał 1:0 z Cracovią i pozostał na pierwszej lokacie. Druga Jagiellonia Białystok zremisowała 2:2 z Koroną Kielce, a Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa podzieliły się punktami po remisie 1:1. Dlatego też wielki hit kończący niedzielne zmagania był gigantyczną szansą dla obu zespołów. Legia mogła awansować na piąte, a Lech na drugie miejsce w ekstraklasie.

Podział punktów w hicie ekstraklasy. Legia i Lech nie wykorzystały wielkiej szansy

W hitowym starciu działo się jednak niewiele. W pierwszej części meczu Legia trafiła do siatki rywali, ale gol został anulowany przez sędziów i na przerwę oba zespoły udały się przy wyniku 0:0. Z kolei w drugiej połowie przez wszystkie przypadki odmieniano zwroty "faul", "gwizdek sędziego" i "przerwana gra". Szans na strzelenie gola była niewiele i żadna z drużyn nie była w stanie zagrozić bramce rywali.

Finalnie oba zespoły podzieliły się punktami po bezbramkowym remisie i nie dało im to zbyt wiele w ligowej tabeli. Lech pozostał na trzecim miejscu z dorobkiem 29 punktów oraz stratą jednego do drugiej Jagiellonii i czterech do pierwszego Śląska. W kolejnej kolejce poznanianie zagrają u siebie z Widzewem Łódź.

Z kolei Legia pozostała na szóstej lokacie z 24 punktami na koncie. Zespół Kosty Runjaicia do liderów traci dziewięć punktów, do Lecha pięć, a do wyprzedzającej ich Pogoni Szczecin dwa. Wicemistrzowie Polski po przerwie reprezentacyjnej zmierzą się u siebie z Wartą Poznań.

Tabela ekstraklasy po meczu Legia Warszawa - Lech Poznań w 15. kolejce:

Śląsk Wrocław - 33 pkt, 15 meczów, bilans goli 27:13 Jagiellonia Białystok - 30 pkt, 15 meczów, 36:21 Lech Poznań - 29 pkt, 15 meczów, 28:19 Raków Częstochowa - 27 pkt, 14 meczów, 30:16 Pogoń Szczecin - 26 pkt, 15 meczów, 27:15 Legia Warszawa - 24 pkt, 14 meczów, 21:18 Zagłębie Lubin - 21 pkt, 15 meczów, 17:24 Górnik Zabrze - 19 pkt, 15 meczów, 16:18 Radomiak Radom - 18 pkt, 14 meczów, 18:19 Stal Mielec - 18 pkt, 15 meczów, 20:22 Piast Gliwice - 17 pkt, 15 meczów, 14:14 Warta Poznań - 17 pkt, 15 meczów, 14:16 Korona Kielce - 16 pkt, 14 meczów, 18:18 Widzew Łódź - 16 pkt, 14 meczów, 16:19 Cracovia - 15 pkt, 14 meczów, 13:19 Puszcza Niepołomice - 13 pkt, 15 meczów, 18:30 Ruch Chorzów - 8 pkt, 13 meczów, 13:24 ŁKS Łódź - 8 pkt, 15 meczów, 11:32

W 15. kolejce ekstraklasy zagrają jeszcze Ruch Chorzów i Radomiak Radom, których stracie zaplanowano na poniedziałek 13 listopada o godzinie 19:00.