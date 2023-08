Media: Juve dogadało się z gwiazdą. Złe wieści dla Milika

Od kilku tygodni ciągnie się saga transferowa związana z przyszłością Romelu Lukaku. Belg miniony sezon spędził na wypożyczeniu z Chelsea do Interu Mediolan. W barwach włoskiej drużyny rozegrał 37 spotkań, zdobył 14 bramek i zanotował siedem asyst. Po sezonie Belg wrócił do Londynu.

Media: Romelu Lukaku dogadany z Juventusem

Chelsea nie jest zbytnio zadowolona z takiego obrotu spraw i chce pozbyć się Romelu Lukaku. Od kilku tygodni mówiło się o transferze Belga do Juventusu, jednak sprawy posuwały się powoli. Ponadto kibice nie byli pozytywnie nastawieni do pomysłu pozyskania Lukaku i protestowali przeciwko temu.

Ostatecznie ma jednak dojść do transferu Belga do Juventusu. Chelsea w zamian będzie chciała pozyskać Dusana Vlahovicia, na co Juventus przystał m.in. dlatego, że odejście Serba mocno odciąży klubowy budżet.

Jak przekazał Gianluca di Marzio, Romelu Lukaku już porozumiał się z turyńczykami. Została tylko kwestia dogadania między Chelsea i Juventusem. "Kontakt między klubem jest kontynuowany. Strony zbliżają się do porozumienia" - czytamy.

Lukaku ma podpisać w Turynie trzyletni kontrakt. Sprawa powinna wyjaśnić się na przestrzeni kilku najbliższych dni. Pierwszy mecz Juventusu w nowym sezonie zaplanowano na 20 sierpnia. Wówczas "Stara Dama" zmierzy się z Udinese.

Arkadiusz Milik może mieć problem

Transfer Romelu Lukaku może oznaczać problemy dla Arkadiusza Milika. Choć odejdzie mu główny rywal do składu, Dusan Vlahović, to będzie musiał walczyć o skład z Lukaku, który w zeszłym sezonie był w wysokiej formie. Z kolei Milik w minionym sezonie nie błyszczał - w 41 meczach zdobył dziewięć bramek i zanotował asystę.