Sceny przed klubem Polaków. Nie chcą transferu gwiazdora. Protest [WIDEO]

Juventus planuje letnie zmiany na pozycji napastnika. W klubie pozostał Arkadiusz Milik, ale władze nie mogą być pewne, kto zostanie jego partnerem. Z tego powodu myślą o sprowadzeniu Romelu Lukaku z Chelsea. Strony mają prowadzić rozmowy, a Belg ma być już bliski przyjścia do Turynu. To kompletnie nie podoba się miejscowym fanom, czego wyraz dają pod siedzibą klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda pobiegła najszybciej w karierze i złamała granicę 11 sekund! "Jestem gotowa na więcej"

Juventus nie sprowadzi gwiazdy przez kibiców? Romelu Lukaku niechciany w Turynie

Romelu Lukaku poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan i wydawało się, że tam właśnie pozostanie. Finaliści Ligi Mistrzów zdecydowali jednak, by nie wykupować zawodnika z Chelsea, a londyńczycy nie potrzebują go w swoich szeregach i szukają dla niego nowego miejsca.

Kłopoty reprezentanta Polski. Klub go "uwięził" i chce zatrzymać w II lidze

To miało znaleźć się w Turynie, a londyńczycy mieli zarobić 40 milionów euro. Nie wiadomo, czy transfer dojdzie do skutku, ale z pewnością nie chcą go fani Juventusu. Portal tuttomercatoweb.com udostępnił film, na którym widać sporą grupę kibiców przed centrum medycznym klubu. Powiedzieli oni jasno, co sądzą o pomyśle sprowadzenie Lukaku.

Kolejny zwrot ws. Zielińskiego! Dostał telefon. Może wszystko zmienić

"Nie chcemy Lukaku" - skandowali młodzi ludzie, zgromadzeni przed siedzibą Juventusu. Belgijski napastnik ma za sobą 132 mecze w barwach Interu, którego nie lubią kibice turyńskiej ekipy. Jeszcze w kwietniowym starciu obu zespołów Lukaku był prowokowany przez fanów rywali, którzy wydawali odgłosy małp i wyzywali zawodnika.

Jeśli Lukaku faktycznie zostanie zawodnikiem Juventusu, to z pewnością nie będzie miał łatwo z kibicami. O miejsce w składzie prawdopodobnie powalczy z Arkadiuszem Milikiem, ponieważ z zespołu ma odejść Dusan Vlahović. Przeciwko transferowi Serba również protestują fani, ale nie Juventusu, a Paris Saint-Germain.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ultrasi francuskiego zespołu nie chcą, by Vlahović dołączał do ich zespołu. "Przyjedziesz do Paryża, to obetniemy ci trzy palce" - przekazali w oświadczeniu. Wszystko przez koszulkę, którą napastnik nosił w przeszłości. Widniały na niej hasła, które przekonywały o przynależności Kosowa do Serbii. Z kolei trzy palce, to symbol serbskiego zwycięstwa nad Kosowem, a także wymowna cieszynka Vlahovicia po golach.