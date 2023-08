Kowalczyk zobaczył zachwyty nad Rakowem i wypalił. Szok. "Je***ęty naród"

Raków Częstochowa wyeliminował Karabach Agdam z Ligi Mistrzów. Zespół Dawida Szwargi zremisował w rewanżu 1:1, a dzięki domowemu zwycięstwu 3:2 mógł cieszyć się w środę wieczorem z awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tym samym mistrzowie Polski zapewnili sobie już grę co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Raków Częstochowa z awansem, a Wojciech Kowalczyk swoje. Mocne słowa

Dla Rakowa faza grupowa LKE oraz gra w III rundzie eliminacji najbardziej prestiżowych rozgrywek Europy to duży sukces. Nie dziwi więc radość, jaka zapanowała wśród kibiców i ekspertów nie tylko związanych z Częstochową. Nie wszyscy jednak są tak pozytywnie nastawieni do wyniku częstochowian. Jedną z takich osób jest Wojciech Kowalczyk.

Tak azerski dziennikarz podsumował Raków. Żenada, że brakuje skali

Po zakończeniu meczu mistrzów Polski były piłkarz zamieścił mocny wpis w mediach społecznościowych. Porównał polski futbol do tego z Wysp Owczych. "Cieszymy się dziś, że mistrz Polski w piłce nożnej osiągnął to samo co mistrz Wysp Owczych. Jesteśmy je******* narodem" - napisał, nawiązując do historycznego wyniku Kl Klaksvik.

Wpis oburzył internautów i innych ekspertów. "A to gdyby Klasvik nie awansował, to można byłoby się wtedy cieszyć? Czy jak?" - zapytał Cezary Kawecki. "Nie przesadzaj! Takie są realia i poziom polskiej piłki nożnej. Trzeba się cieszyć z pozytywnych spraw. A awans do następnej rundy jest pozytywną sprawą" - dodał inny z internautów.

Tak wygląda ranking UEFA po awansie Rakowa. Są dobre wieści

Teraz przed Rakowem Częstochowa rywalizacja z mistrzem Cypru Arisem Limassol. Pierwszy mecz zaplanowano na wtorek 8 sierpnia w Częstochowie. Rewanż tydzień później na Cyprze.