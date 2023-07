Lukaku olał Inter. Reakcja szatni mówi wszystko

Romelu Lukaku spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Długo trzeba było czekać na powrót Belga do formy, ale w decydującym momencie sezonu był ważnym punktem zespołu. Przez dłuższy czas wiele wskazywało na to, że Lukaku wróci na stałe do Interu, a Chelsea zarobi na nim 40 mln euro. Specjalnie dla mediolańczyków Lukaku odrzucał zakusy klubów z Arabii Saudyjskiej. Do zwrotu akcji doszło w połowie lipca, gdy pojawiły się wieści o romansie Belga z Juventusem, jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów, w którym Inter Mediolan rywalizował z Manchesterem City.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Jakby tego było mało, to nieco wcześniej "La Gazzetta dello Sport" informowała, że sprowadzeniem Lukaku interesował się Milan, czyli derbowy rywal Interu. "Romelu, zdradziłeś nas wszystkich. Broniliśmy cię w trudnych chwilach, pomagaliśmy ci, gdy kibice drużyny, która o ciebie zabiegała [Juventus], obrażali cię. Teraz odpłacasz nam ciosem godnym Brutusa. Żegnaj, złoczyńco" - taką wiadomość do piłkarza wystosowała Curva Nord, grupa ultrasów Interu.

Szatnia Interu reaguje na sagę z Lukaku. "Byłem rozczarowany"

W ostatnich dniach włoscy dziennikarze informowali o tym, jak szatnia Interu przyjęła wieści o sytuacji transferowej Lukaku. Z doniesień jasno wynikało, że piłkarze nie chcieli powrotu Belga na San Siro. Teraz do sprawy publicznie odniósł się Lautaro Martinez, nowy kapitan Interu. - Byłem rozczarowany tą sagą, nie spodziewałem się takiego zachowania. Próbowałem się do Lukaku dodzwonić w tamtym czasie, ale nie odbierał tak jak od innych kolegów z zespołu. Byłem rozczarowany, po tylu latach razem i wspólnych chwilach, ale to jego wybór - mówił Argentyńczyk w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport".

Warto przypomnieć, że "LGdS" podawała 20 lipca, że Lukaku starał się naprawić relacje z Interem i kontaktował się z zarządem, by ponownie doprowadzić do jego powrotu. Tak jak Belg nie reagował na starania Interu, tak w tym momencie klub zrobił to samo. "Drzwi Interu są zamknięte i nie mają zamiaru się otworzyć. Inter nie chce już Lukaku, przeszłości nie da się zmienić" - mogliśmy przeczytać w artykule.

Lukaku dołączał do Interu po raz pierwszy latem 2019 roku za 74 mln euro z Manchesteru United. Po dwóch sezonach wrócił do Anglii, a konkretniej do Chelsea, która zapłaciła za niego 113 mln euro. W Mediolanie Belg strzelił 78 goli i zanotował 23 asysty w 132 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z Interem udało mu się wygrać mistrzostwo Włoch, krajowy puchar oraz Superpuchar. Umowa Lukaku z Chelsea wygasa w czerwcu 2026 roku.