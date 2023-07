Szykuje się wielki powrót do ekstraklasy. Absolutny hit. Wolał Polskę, zamiast Arabii

Zagłębie Lubin bardzo dobrze spisało się w końcówce ubiegłego sezonu, zdobywając 14 punktów w sześciu meczach, pewnie utrzymując się w elicie. Niedzielne spotkanie z Ruchem Chorzów na inaugurację sezonu nie szło po myśli piłkarzy Waldemara Fornalika, którzy do 70. minuty przegrywali 0:1. Jednak dwa gole Tomasza Makowskiego i Bartłomieja Kłudki pozwoliły im wygrać 2:1. Władze klubu, chcąc jeszcze bardziej wzmocnić zespół, dopinają właśnie hitowy transfer.

Mikkel Kirkeskov wraca do Polski. Zagłębie Lubin uprzedziło Śląsk i Saudyjczyków

Kilka godzin temu dziennikarz Filip Trokielewicz przekazał na Twitterze, że nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin zostanie Mikkel Kirkeskov. Duńczyk w piątek 28 lipca przyleci do Polski, gdzie czekają go jeszcze testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z nowym zespołem.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i 31-latek przeniesie się na Dolny Śląsk, to Zagłębie uprzedzi tym samym Śląsk Wrocław, który w ostatnim czasie również był zainteresowany obrońcą, oraz jeden z saudyjskich zespół, mający nawet niedawno przedstawić mu propozycję kontraktu. Najprawdopodobniej kluczowa okazała się osoba Waldemara Fornalika, z którym piłkarz miał okazję pracować w przeszłości w Piaście Gliwice.

Kirkeskov trafił do Polski w 2018 roku, kiedy przeniósł się do Piasta z norweskiego Aalesund. Po zakończeniu niespełna trzyletniej współpracy odszedł do niemieckiego Holstein Kiel, z którym rozstał się z końcem czerwca. W ubiegłym sezonie rozegrał w jego barwach 26 meczów, notując jedną asystę.

Najbliższy mecz Zagłębie zagra w sobotę 29 lipca, kiedy zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.