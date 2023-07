Nie powiodło się z Mbappe. Nie szkodzi. Saudyjczycy się nie przejmują i już mają nowy cel

Kylian Mbappe pozostaje w konflikcie z Paris Saint-Germain, więc Saudyjczycy próbowali wykorzystać sytuację i skusić go wielkimi pieniędzmi. Mieli złożyć mu dwie propozycje, w ramach których Francuz miałby zarobić 300 lub 700 milionów euro za sezon. 24-latek odrzucił obie oferty od Al-Hilal, ale to nie zniechęciło władz klubu. Uznały, że w przypadku fiaska w negocjacjach z Mbappe ruszą po inną gwiazdę z czołowej ligi w Europie.

Al-Hilal nie rezygnuje. Nie udało się z Kylianem Mbappe, więc chcą Victora Osimhena

Dziennikarz Loic Tanzi informuje, że Al-Hilal ekspresowo zmieniło plany transferowe i już ma na oku kolejnego napastnika. "Po niepowodzeniu w sprowadzeniu Mbappe, Al-Hilal bardzo szybko nastawia się na Victora Osimhena" - napisał Francuz.

Dziennikarz nie podał żadnych szczegółów, ale Saudyjczycy z pewnością będą musieli postarać się, by ściągnąć do siebie Nigeryjczyka. W zeszłym sezonie w barwach Napoli Osimhen rozegrał 39 meczów, zdobył 31 goli i zaliczył pięć asyst. Znacznie przyczynił się do wygrania przez klub mistrzostwa Włoch i udowodnił swoją wartość.

Jeszcze przed rozpoczęciem okna transferowego media informowały, że Osimhen znalazł się w kręgu zainteresowań europejskich potęg. Bayern Monachium miał być skłonny zapłacić za niego 100 milionów euro, PSG o 50 milionów więcej, a w kręgu chętnych na napastnika wymieniano również Tottenham i Manchester United. W ostatnich tygodniach plotki znacznie ucichły i wydawało się, że zawodnik zostanie w Neapolu.

Tylko tego lata Al-Hilal dokonało kilku hitowych transferów. Do zespołu dołączyli m.in., Sergej Milinković-Savić z Lazio, Ruben Neves z Wolverhampton, czy Kalidou Koulibaly z Chelsea. Ponadto w środę 26 lipca klub poinformował o ściągnięciu Malcoma z Zenitu za 60 milionów euro. Oznacza to, że dla Saudyjczyków nie ma limitów finansowych i rzeczywiście byliby w stanie powalczyć o Osimhena.