Michniewicz chwali sobie Arabie Saudyjską. Jest zachwycony przywitaniem. Pokazał kulisy

Czesław Michniewicz ma dużo powodów do zadowolenia. Wraz ze swoim sztabem w nowym klubie mają zarobić aż 1,5 miliona dolarów za sezon. To zdecydowanie większe pieniądze, niż te, na które mógłby liczyć w polskiej lidze.

Czesław Michniewicz przygotowuje się do sezonu w Arabii Saudyjskiej. Jest zachwycony

Początek rozgrywek ligi saudyjskiej już 14 sierpnia. W swoim pierwszym meczu Michniewicz poprowadzi Abha Club przeciwko Al-Hilal. To jedna z największych potęg tamtejszego futbolu. Niedawno w finale azjatyckiej Ligi Mistrzów to właśnie ten klub ograł Maciej Skorża z Urawą Red Diamonds. Jednak od tego czasu Al-Hilal znacząco się wzmocniło.

Sprowadzono m.in. przez Rubena Nevesa, Sergeja Milinkovicia-Savicia, Kalidou Koulibaly'ego, czy Malcoma z Zenitu Sankt Petersburg. Abha jest zespołem z innej półki, mimo że też oferuje wielkie pieniądze, o czym najlepiej świadczy pensja samego Michniewicza. Nie jest to jednak poziom tych najlepszych klubów. Najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem zespołu polskiego szkoleniowca będzie Grzegorz Krychowiak, który wciąż oficjalnie nie podpisał kontraktu.

Gorsza kadra i nie aż tak komfortowe warunki, jak mają ci najlepsi, nie odstraszają jednak Michniewicza. Już wcześniej polski trener dzielił się ze swoimi fanami m.in. fotografią ze wspólnej kolacji ze sztabem Abhy. Teraz opublikował wideo, na którym pokazał boisko treningowe nowego zespołu. "Miłe przywitanie z nowym miejscem pracy" - podpisał materiał.

Czesław Michniewicz pokazuje nowe miejsce pracy Screenshot Instagram: https://www.instagram.com/stories/czeslaw_michniewicz/3155402136316184817/

Abha Club nie należy do najlepszych drużyn w Arabii Saudyjskiej. W poprzednim sezonie klub zajął dopiero 12. miejsce w lidze i miał tylko pięć punktów przewagi nad miejscem spadkowym. Bardzo słabo wyglądała defensywa tego zespołu, która dała sobie wbić aż 52 bramki. Więcej goli straciły tylko drużyny, które spadły z ligi. Czesław Michniewicz ma reputację trenera, który do obrony przywiązuje bardzo dużą wagę i był to jeden z powodów, dla którego został zatrudniony.