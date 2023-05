Mourinho odniósł się do zaskakujących informacji o przejęciu PSG. Jaśniej się nie dało

Jose Mourinho latem 2021 roku objął AS Romę, z którą notuje bardzo solidne wyniki. W zeszłym sezonie wygrał Ligę Konferencji Europy, w obecnym walczy o triumf w Lidze Europy oraz o zajęcie miejsca w czołowej czwórce Serie A. To sprawiło, że znów zaczęto go łączyć z największymi klubami w Europie.

Jose Mourinho zaprzeczył plotkom o negocjacjach z PSG. "Nie rozmawiali ze mną"

W ostatnim czasie francuskie RMC Sport przekazało, że Portugalczyk prowadzi zaawansowane rozmowy z dyrektorem sportowym PSG. Zespół ten rozgląda się za nowym trenerem, gdyż nie jest zadowolony z dotychczasowych efektów pracy Christophe'a Galtiera. Pierwszym wyborem miał być właśnie szkoleniowiec Romy.

Mourinho odniósł się do tych doniesień podczas środowej konferencji prasowej przed spotkaniem z Bayerem Leverkusen w półfinale LE. - Czy dzwonili z PSG, aby zaproponować mi pracę? Jeśli mnie szukali, to mnie nie znaleźli. Nie rozmawiali ze mną - wyjaśnił.

Jose Mourinho o pracy w Romie. "Jestem tutaj szczęśliwy"

60-latek już wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w obecnym miejscu pracy. - Nie ukrywam, że jestem tutaj szczęśliwy. Lubię ludzi, mam dobre relacje z właścicielami, gdybym powiedział inaczej, to bym skłamał. Zawodnicy są fantastyczni, mamy wobec siebie ogromną empatię. Nie są dla mnie jak dzieci, bo mam dwoje, ale prawie - powiedział po kwietniowym meczu z Feyenoordem (4:1) w 1/4 finału LE.

Jose Mourinho poprowadził Romę w 103 meczach. 53 z nich wygrał, 21 zremisował, a 29 przegrał. Jego kontrakt z tym klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.