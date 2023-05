Manchester United rusza na zakupy. 200 milionów funtów na dwóch napastników

Pozyskanie napastnika - to jeden z priorytetów prezesów Manchesteru United w tegorocznym okienku transferowym. Angielski zespół w tym sezonie ma duży problem na tej pozycji, bo rozczarowuje Francuz Anthony Martial, a Holender Wout Wehgorst w 14 meczach ligowych nie zdobył gola! I miał tylko jedną asystę. Manchester United strzelił w Premier League tylko 49 bramek. To mniej niż aż osiem drużyn ligi (więcej zdobywały: Manchester City, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Brighton, a nawet Brentford i Fulham).

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa rozbije bank dla piłkarza?

PZPN nigdy tego nie zrobił. A powinien. "Muszą być surowo karani"

Manchester United rusza na zakupy. 200 milionów funtów za napastników

Numerem jeden na liście życzeń Manchesteru United jest Harry Kane, znakomity napastnik Tottenhamu i reprezentacji Anglii. Za tego 29-letniego zawodnika trzeba zapłacić około 100 milionów funtów. Kane, który w tym sezonie w 46 spotkaniach zdobył 28 goli, ma kontrakt z Tottenhamem do czerwca 2024 roku. Według informacji "The Mirror" prezesi Manchesteru United są pewni, że pozyskają tego zawodnika, jeśli Tottenham nie zakwalifikuje się do rozgrywek Ligi Mistrzów. Tym bardziej że zaoferują piłkarzowi większe zarobki - nawet 300 tys. funtów tygodniowo. Oprócz Manchesteru United Kane'a chcą również pozyskać Bayern Monachium i Real Madryt.

Nie wykluczone, że klub będzie chciał pozyskać nie jednego, a dwóch znakomitych napastników. Drugim wyborem jest Goncalo Ramos, 21-letni napastnik Benfiki, który w tym sezonie w 44 spotkaniach zdobył 25 goli i miał 11 asyst. Był on też odkryciem tegorocznego mundialu - m.in. ze Szwajcarią strzelił hat-tricka.

- Ramos stał się jednym z najbardziej obiecujących napastników w Europie w tym sezonie, a holenderski trener Ten Hag, który ma doświadczenie w rozwijaniu talentów, chce pracować z młodzieńcem - czytamy w "The Mirror".

Prezesi angielskiego klubu już rozmawiali z agentem i samym piłkarzem o ewentualnym transferze. Manchester United będzie musiał zapłacić za niego od 70 do 100 milionów funtów. Dotychczas klub ten najwięcej wydał na Paula Pogbę. W 2016 roku przelał na konto Juventusu 89,3 milionów funtów. O Ramosa walczy też Bayern Monachium.

Manchester United ma w tym sezonie szanse na dwa trofea. Wygrał już League Cup i zagra w finale Pucharu Anglii, w którym zmierzy się z Manchesterem City.

Zagrożenie dla planów Barcelony. Niechciana gwiazda nie chce się ruszać z klubu

Manchester United w Premier League z 63 punktami zajmuje czwarte miejsce i wciąż walczy o udział w Lidze Mistrzów. Ma zaledwie punkt przewagi nad piątym Liverpoolem, ale też jeden mecz rozegrany mniej.