We wtorkowym półfinale na Santiago Bernabeu Real Madryt po emocjonującym spotkaniu zremisował 1:1 z Manchesterem City. W stolicy Hiszpanii padły przepiękne bramki, a ich autorami byli Vinicius Junior oraz Kevin de Bruyne.

W środę wieczorem na plac gry wybiegną piłkarze AC Mialnu oraz Interu Mediolan. Będą to pierwsze derby tego miasta w Lidze Mistrzów od sezonu 2002/03. Wówczas, także w półfinale, lepszy był późniejszy triumfator rozgrywek - AC Milan. Na San Siro padł bezbramkowy remis, zaś w rewanżu na obiekcie Interu było 1:1 i dzięki bramce strzelonej na wyjeździe awans wywalczył właśnie AC Milan.

W bieżącej edycji Ligi Mistrzów obie ekipy radzą sobie bardzo dobrze. Dla AC Milanu to najlepszy sezon w tych rozgrywkach od 2007 roku. Wówczas mediolańczycy sięgnęli po triumf w rozgrywkach. Przed rokiem Milan nie zdołał nawet wyjść z grupy w Lidze Mistrzów, a awans do tegorocznej edycji wywalczył dzięki mistrzostwu Włoch.

Jeśli chodzi z kolei o Inter Mediolan, to ostatni raz tak dobrze szło tej drużynie w Lidze Mistrzów w sezonie 2009/10. Wówczas piłkarze tej drużyny dotarli do finału, w którym okazali się lepsi od Bayernu Monachium. W minionych latach drużynie nie szło tak dobrze. Rok temu zakończyła ona rozgrywki w 1/8 finału, we wcześniejszych trzech sezonach nie wyszła nawet z grupy.

Milan - Inter gdzie oglądać? Półfinał Ligi Mistrzów do zobaczenia za darmo [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Pierwszy gwizdek sędziego w półfinałowych derbach Mediolanu w środę o 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzą TVP 1, Polsat Sport Premium 1, a także platformy internetowe: sport.tvp.pl i Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.