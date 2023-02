"Zdrajca" z Rzymu blisko nowego klubu

Nicolo Zaniolo zadebiutował w Romie w 2018 roku. I niemal od razu stał się ulubieńcem kibiców. Jednak jego rozwój wyraźnie zablokowały dwie poważne kontuzje. W ciągu niespełna dwóch lat dwukrotnie miał operowane kolano, przez co stracił wiele miesięcy. Ale, choć dziś dobrze wygląda pod względem szybkościowym i siłowym, to nie spełnia oczekiwań. Ma poważne problemy ze skutecznością, a w dodatku często podejmuje złe decyzje na boisku. Włoch jest boiskowym egoistą - pisał o Zaniolo Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zarzuty wobec angielskiej gwiazdy wycofane. "To utrwali obraz bezkarności gwałcicieli"

Zaniolo może trafić do Galatasaray

Kilka dni temu, nieopodal Koloseum, pojawił się transparent: "Zaniolo to zdrajca i gówno bez honoru". To jednak nie koniec. Grupa ultrasów Romy podeszła pod dom Zaniolo w dzielnicy Casal Palocco. Fani zaczęli wulgarnie obrażać piłkarza i krzyczeli, by odszedł z Romy.

Być może Zaniolo wkrótce będzie miał nowego pracodawcę. Nad jego transferem myśli tureckie Galatasaray.

- Galatasaray rozpoczął oficjalne rozmowy w sprawie podpisania kontraktu z Nicolo Zaniolo. AS Roma chce stałego transferu, nie ma szans na wypożyczenie. Galatasaray dyskutuje o warunkach umowy. Zaniolo rozważa tę szansę teraz, gdy jest poza projektem AS Roma - napisał na Twitterze Fabrizio Romano, dziennikarz specjalizujący się w transferach.

Zaniolo w tym sezonie w Serie A miał zaledwie jednego gola i zero asyst. W zeszłym sezonie też nie zachwycał - strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty.

Wielka klasa Osimhena. Piękne zachowanie po trafieniu kobiety [WIDEO]

AS Roma po 21. kolejkach z 40 punktami zajmuje trzecie miejsce w Serie A. Do prowadzącego Napoli traci aż szesnaście punktów i ma jeden mecz rozegrany więcej.