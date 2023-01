Zwyzywali go od zdrajców, teraz potrzebna była policja. Czarne dni piłkarza Romy

Nicolo Zaniolo zadebiutował w Romie w 2018 roku. I niemal od razu stał się ulubieńcem kibiców. Jednak jego rozwój wyraźnie zablokowały dwie poważne kontuzje. W ciągu niespełna dwóch lat dwukrotnie miał operowane kolano, przez co stracił wiele miesięcy. Ale, choć dziś dobrze wygląda pod względem szybkościowym i siłowym, to nie spełnia oczekiwań. Ma poważne problemy ze skutecznością, a w dodatku często podejmuje złe decyzje na boisku. Włoch jest boiskowym egoistą.

W tym sezonie Serie A ofensywny piłkarz zanotował zaledwie jednego gola i zero asyst. W zeszłym sezonie też nie zachwycał - strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty. Wygląda na to, że nie tylko kibice są niezadowoleni z jego postawy, ale i Zaniolo zamierza zmienić klub.

- Od miesiąca Zaniolo codziennie powtarzał, że chce odejść. Nie chce już nosić koszulki Romy, ani nie chce trenować z drużyną. Myślę jednak, że niestety zostanie w klubie - powiedział Jose Mourinho na konferencji prasowej przed meczem z Napoli (1:2), w którym Włoch, rzecz jasna, nie wystąpił.

Kilka dni temu do Romy zgłosiło się Bournemouth, które zaproponowało klubowi 30 milionów euro, ale Zaniolo odrzucił ofertę drużyny z dolnej części tabeli Premier League, choć Anglicy chcieli mu zapewnić podwyżkę. Sytuację Włocha monitoruje też Milan, ale mistrzowie Włoch nie mają aż tylu pieniędzy, dlatego Mourinho twierdzi, że Zaniolo zostanie. Ciekawe, co na to kibice, którzy w ostatnich dniach zaczęli go prześladować.

Zaniolo nie ma łatwego życia w Rzymie

W nocy z piątku na sobotę, nieopodal Koloseum, pojawił się transparent: "Zaniolo to zdrajca i gówno bez honoru".

Ale to był dopiero początek nieprzyjemności ze strony rzymskich fanów. Jak donosi calciomercato.com, grupa ultrasów Romy podeszła pod dom Zaniolo w dzielnicy Casal Palocco. Fani zaczęli wulgarnie obrażać piłkarza i krzyczeli, by odszedł z Romy.

Piłkarz wezwał policję, której interwencja sprawiła, że grupa szybko się rozeszła. "Sytuacja staje się coraz bardziej toksyczna i wydaje się, że to tylko kwestia czasu, aż Zaniolo opuści Romę. Choć być może będzie musiał poczekać do lata" - czytamy na portalu calciomercato.com.