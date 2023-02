"Jego penis jest cholernie wielki". Kibice nie wiedzą, co przeżywa piłkarz, gdy to śpiewają

Willy Gnonto, Willy Gnonto

He eats spaghetti

He drinks Moretti

His cock’s fucking massive

Czyli Willy Gnonto je spaghetti, pije Moretti (marka włoskiego piwa), jego kutas jest cholernie wielki. Tak śpiewali kibice Leeds United. 19-letni włoski piłkarz, którego rodzice przybyli do Italii z Wybrzeża Kości Słoniowej, przyszedł do Leeds na początku września, ale dopiero 2 stycznia strzelił pierwszego gola dla nowego klubu. Jego drużyna uzyskała cenny remis 2:2 z West Hamem. Kibice bardzo cieszyli się z gola w meczu z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie miejsca w Premier League. Sądzili, że robią młodemu piłkarzowi przyjemność. Było jednak zupełnie inaczej.

Diallo prosił, by kibice zmienili słowa piosenki. Nie posłuchali

Przed meczem z Aston Villą w imieniu zawodnika przemówił trener: - Podoba mi się, że fani tak bardzo go kochają - powiedział Jesse Marsch. - Czy istnieje jednak sposób, aby zmodyfikować te śpiewy tak, aby były równie gorące, ale bardziej pełne szacunku?

Fani nie bardzo posłuchali, gdy Gnonto w meczu Pucharu Anglii z Cardiff City strzelił dwa gole, znów kibicie wielbili jego penisa.

O sprawie napisał serwis The Athletic. Angielski dziennikarz Jay Harris zwrócił uwagę, że podobne przyśpiewki o czarnoskórych zawodnikach są na trybunach powszechne. Prośby o to, by się nie pojawiały, słał w tym sezonie również Amad Diallo. 20-latek z Wybrzeża Kości Słoniowej jest piłkarzem Manchesteru United, ale został wypożyczony w tym sezonie do Sunderlandu, który gra na drugim poziomie rozgrywek ligowych w Anglii.

W specjalnym wystąpieniu wideo 20-latek zwrócił się do fanów, dziękując im, że skandują jego imię, ale prosił, by robili to z większym szacunkiem i zmienili treść swojej przyśpiewki.

The Athletic przypomina również historię belgijskiego napastnika Romelu Lukaku, którego kibice Manchester United wielbili piosenką o "belgijskim geniuszem snajperskim z 24-calowym penisem". Wtedy też piłkarz wydał oświadczenie, że rozumie dobre intencje, ale wolałby, aby fani więcej podobnych piosenek nie śpiewali. Nie posłuchali.

Warto tu też wspomnieć o obrzydliwym banerze, który kibic Liverpoolu wywiesił przy okazji finału Ligi Mistrzów w 2019 r. Na zdjęciu przedstawiony był nagi Divock Origi, belgijski piłkarz Liverpoolu, z Pucharem Europy i przyrodzeniem, które przypominało raczej trąbę słonia niż ludzki narząd rozrodczy. Postępek nie spotkał się z żadną reakcją porządkowych. Dopiero, gdy baner pojawił się ponownie podczas meczu grupowego Ligi Mistrzów w Liverpoolu władze klubu zareagowały. Kibic został ukarany zakazem stadionowym, który został cofnięty, gdy fan zgodził się na uczestnictwo w specjalnym organizowanym przez klub programie antyrasistowskim.

Harris zastanawia się, czemu fani ignorują prośby czarnoskórych graczy o to, by nie śpiewali o wielkich penisach swoich idoli. Jedną z odpowiedzi jest fakt, że kibice uważają, iż komplementują graczy i nie rozumieją, jak bardzo ulegają rasowym stereotypom i jak głęboko ich zachowanie jest obraźliwe.

"Nie możesz uprawiać seksu z czarnymi mężczyznami, ponieważ są bestiami"

Tłumaczy to Obioma Ugoala, aktor i autor książki pod tytułem: "Problem z moim normalnym penisem". - Taki język odczłowiecza czarnych graczy. Sugeruje, że są oni nie tylko wyjątkowi, ale też dziwaczni i zwierzęcy. To ten sam język, który umożliwił transatlantycki handel niewolnikami dzięki eugenice, która twierdziła: "w rzeczywistości ci ludzie są gorsi niż reszta z nas w Ameryce" i "nie możesz uprawiać seksu z czarnymi mężczyznami, ponieważ są bestiami". Kiedy już raz to sobie uświadomisz, nie możesz dłużej pozostać ignorantem. To nie ulega dyskusji: czy powiemy dość? Dlaczego czujemy, że musimy nadal używać tych piosenek? Co za satysfakcję czujemy, gdy znęcamy się nad graczami w ten sposób? Czy postrzegamy ich jako zawodników, którym kibicujemy, czy jako narzędzia lub marionetki, których używamy? Czy nie postrzegamy ich jako ludzi?

Zdaniem Harrisa piosenki o wielkich penisach ciemnoskórych graczy powinny być tak samo zakazane, jak to się stało ostatnio z terminem "rent boy". Ten angielski zwrot – synonim męskiej prostytutki – został w styczniu zakazany przez angielską federację jako homofobiczny. Każdy kibic, który będzie go używał, naraża się na karę.

