Wielki powrót. Legia dopięła swego. "Witamy w domu"

Od kilku dni nie tylko media, ale sam Tomas Pekhart dawał do zrozumienia, że prowadzi negocjacje z Legią Warszawa i jest na dobrej drodze, by osiągnąć porozumienie. Najbardziej wymownym sygnałem był post napastnika w mediach społecznościowych. A w nim zdjęcie jego córki i misia ubranych w klubowe barwy. W poniedziałek, 30 stycznia nastąpiło zaś oficjalne potwierdzenie tego, na co czekali kibice.

Pekhart oficjalnie w Legii Warszawa. "Mogę wrócić do domu"

Kilka dni temu Pekhart przyleciał do Warszawy, gdzie przed złożeniem podpisu na umowie, przeszedł testy medyczne. Wszystkie przeszedł pozytywnie i może zacząć treningi z drużyną. W oficjalnym komunikacie czytamy, że podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku. "Tomas Pekhart był dziewiątym w historii królem strzelców w barwach Legii i jednocześnie czwartym obcokrajowcem, który dokonał tej sztuki. Jego bramki w wielkim stopniu przyczyniły się wywalczenia tytułu mistrzowskiego w 2021 roku" - czytamy.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do domu, do Legii. Ja i cała moja rodzina zawsze czuliśmy się w Warszawie bardzo dobrze. Szczególnie moja córka - jest bardzo szczęśliwa, że wróciliśmy do Polski. Legię i Warszawę można nazwać taką naszą nową stolicą. Mam nadzieję, że pościgamy się i powalczymy o mistrzostwo Polski. Na pewno będziemy także chcieli zdobyć Puchar Polski. Tego trofeum nie zdołaliśmy zdobyć od dłuższego czasu, więc najwyższa pora się przełamać - powiedział po podpisaniu kontraktu Tomas Pekhart.

Tomas Pekhart był piłkarzem Legii Warszawa w latach 2020-2022. Zagrał 90 meczów w barwach Legii Warszawa, w których zdobył 39 bramek i zanotował cztery asysty. Tytuł króla strzelców zdobył strzelając 22 gole w sezonie. Od listopada 2022 roku pozostawał bez zatrudnienia. Wcześniej występował w tureckim Gaziantep FK. Od poniedziałku będzie walczył z Legią o mistrzostwo Polski.

Obecnie Legia Warszawa zajmuje 2. miejsce w tabeli ze stratą siedmiu punktów do lidera, Rakowa Częstochowa. Najbliższym rywalem drużyny Kosty Runjaicia będzie Zagłębie Lubin, z którym zmierzy się 4 lutego o godz. 20:00.

