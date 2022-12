Fabrizio Romano donosi o hitowym transferze reprezentanta Polski

Bartosz Bereszyński był jednym z najlepszych zawodników reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. Nie dość, że grał na wysokim poziomie, to w dodatku robił to na lewej obronie, która nie jest jego nominalną pozycją.

Bartosz Bereszyński przeniesie się do Napoli. Potwierdził to Fabrizio Romano

Bardzo dobra postawa na mundialu sprawiła, że pojawiły się doniesienia na temat możliwego transferu reprezentanta Polski. Od samego początku najbardziej zdecydowane wydawało się SSC Napoli, które dobrze zna Bereszyńskiego z Serie A - od stycznia 2017 gra on w Sampdorii.

Wiele wskazuje na to, że po sześciu latach spędzonych w Genui obrońca zmieni otoczenie. W środę, 28 grudnia włoski dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w transferach piłkarskich, poinformował, że jego przejście do Napoli jest na ostatniej prostej. "Bartosz Bereszyński w ciągu kilku dni przeniesie się do Napoli z Sampdorii. W ramach tej samej transakcji w drugą stronę pójdzie Alessandro Zanoli. Polak uzgodnił już warunki indywidualne, w nowym klubie będzie alternatywą dla Giovanniego Di Lorenzo" - napisał na Twitterze.

Z wcześniejszych informacji włoskich mediów wynikało, że Bereszyński trafi na półroczne wypożyczenie z opcją wykupu. A gdyby Napoli zdecydowało się go wykupić, to zaoferowałoby mu roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o dwa kolejne sezony.

W tym sezonie Bartosz Bereszyński zagrał 15 meczów w barwach Sampdorii, nie strzelił w nich gola i nie zaliczył asysty.