Ibrahimović wrzucił jedno zdjęcie. W internecie zawrzało

Piłkarze przyzwyczaili nas, że w okresie świątecznym lubią pochwalić się w mediach społecznościowych ciepłym, przyjaznym zdjęciem, pokazującym, jak spędzają czas wspólnie z rodziną. Na takie rzeczy nie ma miejsca w świecie Zlatana Ibrahimovicia. Słynny szwedzki napastnik w święta pokazał się w zupełnie nietypowej scenerii.

Zobacz wideo Zlatan Ibrahimović i "matrix challenge"! Jak mu poszło?

Ibrahimović nie odpuszcza. Święta spędził na ringu

Zamiast przy świątecznym stole albo choince Ibrahimović postanowił sfotografować się w... bokserskim ringu. 41-latek zakładał rękawice, eksponując przy tym zadziwiającą jak na swój wiek muskulaturę, która nie umknęła uwadze fanów. Najwyraźniej napastnik Milanu nie odpoczywa nawet w święta, ale zawsze znajdzie czas na trening. - Wesołych Świąt dla was i dla waszych żon. Ciao - napisał.

"To święta obchodzą Zlatana" - szalone reakcje na zdjęcie Ibrahimovicia

Zdjęcie z miejsca spotkało się z olbrzymią popularnością. Na ten moment ma już prawie dwa miliony polubień. Zaroiło się również od komentarzy w stylu: "Zlatan nie obchodzi świąt. To święta obchodzą Zlatana", "Zlatan opuścił kiedyś dwa dni w szkole. Są one teraz znane jako sobota i niedziela" albo "Facet ma 41 lat, jak on w ogóle może być w takiej formie".

Zlatan Ibrahimović ostatnimi czasy zmaga się z poważną kontuzją kolana, przez którą stracił pierwszą część obecnego sezonu. W poprzednim zdołał zagrać jedynie w 23 meczach ligowych, a i tak strzelił osiem bramek. Mimo 41 lat na karku nie poddaje się i wciąż przechodzi rehabilitację, by móc jeszcze występować w barwach Milanu. Powrót Szweda na boiska Serie A spodziewany jest na końcówkę stycznia. Niedawno Ibrahimović był widziany w Katarze podczas finału mistrzostw świata, gdzie spotkał się chociażby ze słynnym tenisistą Novakiem Djokoviciem.