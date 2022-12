Bojan Jamina to były młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny, który występował na pozycji pomocnika. W trakcie kariery piłkarskiej grał w klubach z wielu krajów m.in. rodzinnej Bośni, Słowenii, Serbii. Najdłużej w barwach Slavii Sarajewo, w której występował w latach 1998-2000 i 2006-2011. Jako zawodnik tego klubu zaliczył cztery występy w europejskich pucharach, a dokładnie w Pucharze Intertoto, w którym nawet strzelił gola przeciwko Sant Julia. Po drugim etapie w klubie z Sarajewa zakończył karierę w wieku 32 lat.

Dramatyczna historia Bojana Jaminy

Jamina próbował popełnić samobójstwo 21 listopada bieżącego roku w swoim mieszkaniu w Sarajewie Wschodnim. Wtedy postrzelił się w skroń z broni małego kalibru, ale przeżył i został przewieziony do szpitala. Portal Avaz informował w tamtym czasie, że szanse na przeżycie Jaminy są niewielkie oraz nieznany był motyw, który popchnął go do próby popełnienia samobójstwa.

Dzień później Bojan Jamina obudził się w szpitalu. Okazało się, że kula nie uszkodziła mózgu. Miało nawet nie dojść do sparaliżowania. Lekarze stwierdzili, że stan Bośniaka był stabilny.

Od 22 listopada nie było nowszych doniesień w sprawie stanu zdrowia Bośniaka, aż 26 grudnia Avaz poinformował, że mężczyzna nagle zapadł w śpiączkę. Po tym Bojan Jamina zmarł w wieku 43 lat.

