Rashford jak Ronaldo. Zaczarował. W trzy minuty pogrążył rywali [WIDEO]

Manchester United w efektowny sposób wrócił do gry w Premier League po mistrzostwach świata w Katarze. Podopieczni Erika ten Haga wygrali 3:0 z Nottingham Forrest, a jedną z przodujących postaci był Marcus Rashford, który w 19. minucie dał prowadzenie drużynie, a trzy minuty później asystował przy trafieniu Anthony'ego Martiala. Trzecią bramkę dorzucił Fred po asyście rodaka, Casemiro.

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski podsumowuje swój ostatni mundial. "Chciałem dzwonić, wracać"

Rashford strzelił, jak rasowy napastnik i bawił się, jak Cristiano Ronaldo

25-latek popisał się prawdziwym instynktem strzeleckim w 19. minucie. Manchester United wznawiał grę z rzutu rożnego, Rashford zbiegł w okolice jedenastego metra, gdzie powędrowała piłka posłana po ziemi przez Christiana Eriksena. Anglik nie zastanawiał się ani chwili i momentalnie oddał strzał pod poprzeczkę. Piłkarze Nottingham Forrest kompletnie nie spodziewali się takiego rozegrania.

Zaledwie trzy minuty później reprezentant Anglii otrzymał piłkę od jednego z obrońców, zwiódł obrońcę rywala "ronaldo chopem" (zmiana kierunku biegu poprzez zagranie piłki piętą za plecami) i wyłożył piłkę Anthony'emu Martialowi, który przy odrobinie szczęścia trafił na 2:0.

Obie sytuacje można zobaczyć na poniższym skrócie. Bramka Rashforda jest w 0:41, a asysta w 1:07:

Tuż po meczu angielskie media zachwycały się występem atakującego Manchesteru United. - Marcus Rashford na fali - napisało Mirror. Portal angielskiego dziennika podkreślił, że gol z Nottingham był czwartym z rzędu meczem na Old Trafford, w którym Rashford trafił do siatki rywala.

NBC Sports z kolei podkreśliło, że "Rashford błyszczał w ulewie podczas wygranej Manchesteru United". Na antenie amerykańskiej telewizji występ swojego zawodnika skomentował Erik ten Hag. - Jesteśmy z niego zadowoleni. Tworzy nieustanne zagrożenie dla każdej obrony. Ma naprawdę wielkie serce i świetne uderzenie. Potrafi asystować, a w kontrataku zagrał wspaniale. Rozegrał naprawdę świetny mecz i notuje dobry sezon - powiedział.

Przeciwko Nottingham Forrest Rashford występował zarówno na lewym skrzydle, jak i w środku ataku. W wywiadzie dla Prime Video przyznał, że nie potrafi wybrać, którą pozycję bardziej woli. - To zależy od przeciwnika. Najczęściej występuję na lewej stronie, ale jeśli rywal jest słabszy na środku i mogę to wykorzystać, to zrobię to - usłyszeli dziennikarze.

W bieżącym sezonie Rashford rozegrał w sumie 21 spotkań w barwach Manchesteru United, w których strzelił 10 bramek i zanotował cztery asysty. Z kolei Manchester United zajmuje aktualnie piąte miejsce w tabeli Premier League. Kolejne spotkanie 25-latek i jego koledzy z Old Trafford rozegrają 31 grudnia na wyjeździe z Wolverhampton.