"Bez szans". Bardzo zła wiadomość dla Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik pojawił się w drugiej połowie meczu Juventusu z Salernitaną (2:2) w szóstej kolejce Serie A. Polski napastnik pokonał bramkarza rywali w 95. minucie, wykorzystując dośrodkowanie Juana Cuadrado. VAR jednak cofnął bramkę Milika, ponieważ ich zdaniem Leonardo Bonucci znajdował się na pozycji spalonej. Włoskie media dotarły do materiałów, z których wynika, że sędziowie się pomylili. Tym samym doszło do ogromnego skandalu. - Brak słów - napisał Milik chwilę po zakończeniu meczu.

Ekspert nie ma wątpliwości. Serie A nie cofnie kartki Arkadiusza Milika

Adam Lyczmański, ekspert sędziowski z Canal+, rozmawiał z portalem WP SportoweFakty na temat czerwonej kartki dla Arkadiusza Milika w meczu z Salernitaną (2:2). Czy druga żółta kartka powinna zostać cofnięta, jeśli VAR anulował bramkę polskiego napastnika? - Nie ma na to szans. Zdjęcie koszulki to zawsze jest obligatoryjna żółta kartka - powiedział. Czy mecz może zatem zostać powtórzony? - Nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby z powodu błędów sędziowskich powtarzać mecz. To niemożliwe - dodał Lyczmański.

Były arbiter odniósł się też do całej sytuacji z trafieniem Arkadiusza Milika. Jego zdaniem gol powinien zostać uznany, ponieważ Leonardo Bonucci nie znajdował się na pozycji spalonej. - W tym przypadku kluczowe jest to, aby rozróżnić to, czym jest spalony a czym pozycja spalona. Pozycja spalona sama w sobie nie jest przewinieniem. Spalony zaistniałby wtedy, kiedy Bonucci wziąłby aktywny udział w grze poprzez osiąganie korzyści lub przeszkadzanie przeciwnikowi. W tym przypadku nie widzę ani jednego, ani drugiego. Bramka powinna być uznana - stwierdził Lyczmański.

To oznacza, że Arkadiusz Milik nie zagra w najbliższym ligowym meczu Juventusu, w którym będzie rywalizował z Monzą (18 września). Polski napastnik znów będzie do dyspozycji Massimiliano Allegriego w Serie A dopiero po najbliższej przerwie reprezentacyjnej, czyli przy okazji rywalizacji z Bolonią (2 października).