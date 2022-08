Gorący czas dla Walukiewicza. Dwa kluby z Serie A w grze o Polaka

Sebastian Walukiewicz, urodzony w 2000 roku stoper, trafił do Cagliari przed sezonem 2019/2020. Na debiut w Serie A czekał pięć miesięcy. Z Polaków tylko Piotr Zieliński i Nicola Zalewski rozpoczynali mecz Serie A będąc młodszym. Walukiewicz miał dokładnie 19 lat, 9 miesięcy i 1 dzień, gdy dostał szansę. W debiutanckim sezonie rozegrał 14 meczów. Rozgrywki 2020/21 zaczął jako podstawowy stoper zespołu z Sardynii. No i media zaczęły się nim zachwycać. Został wybrany do najlepszej drużyny Serie A złożonej z zawodników do lat 21 (według whoscored.com), pojawiły się też plotki o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan.

Ale później przytrafiły mu się urazy i temat ucichł. W minionym sezonie Cagliari spadło do Serie B a Polak uzbierał tylko siedem meczów. Na więcej nie pozwoliła kontuzja biodra. Ale wszystko wskazuje, że jego licznik w Cagliari skończy się na 45. Walukiewicz ma wrócić na dniach do Serie A.

Walukiewicz do Empoli

Jak informuje serwis Tuttomercatoweb.com, Walukiewicz trafi do Empoli na wypożyczenie z obligatoryjnym wykupem. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl dodaje, że wciąż istnieje jeszcze tematu Hellasu Werona, gdzie gra Paweł Dawidowicz.

W Empoli Walukiewicz prawdopodobnie spotkałby Szymona Żurkowskiego, który jest o krok od podpisania kontraktu.

Zarówno Empoli jak i Hellas słabo spisują się w nowym sezonie i jeszcze nie wygrały meczu. Empoli ma dwa punkty, a Hellas tylko punkt.