Z PSG do Juventusu. Oficjalnie. Ma być partnerem Paula Pogby

Angel Di Maria to nie jedyny piłkarz, który tego lata zamienił PSG na Juventus. Nowym pomocnikiem turyńczyków zostanie jego bliski kolega - Leandro Paredes. "Stara Dama" wypożyczyła go na sezon. W lipcu ma obowiązek zapłacić za niego 20 milionów euro. Argentyńczyk prawdopodobnie podpisze kontrakt do czerwca 2025 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

28-latek to wychowanek Boca Juniors, który w 2014 roku trafił do Chievo, a później grał w Romie i na wypożyczeniu w Empoli. Latem 2017 roku kupił go Zenit Sankt Petersburg, by po dwóch latach sprzedać go do PSG za 40 mln euro.

Paredes to defensywny pomocnik, który ma rozruszać niemrawą drugą linię Juventusu. W nowym klubie ma tworzyć tercet środkowych pomocników z Paulem Pogbą i Manuelem Locatellim. Argentyńczyk będzie pełnił rolę registy, czyli cofniętego rozgrywającego ustawionego tuż przed linią obrony.

Duże zmiany w Juventusie

Latem drużynę opuścili m.in.: Giorgio Chiellini, Matthijs De Light, Aaron Ramsey, Federico Bernarndeshi, Paulo Dybala i Alvaro Moratę. Ale Juventus latem też sporo kupował.

Defensywę wzmocnili: Gielson Bremer, kupiony z Torino za 40 mln euro. oraz Federico Gatti z Frosinone. Lewe skrzydło zajmie Filip Kostić, a prawe Di Maria. W środku pola nowym liderem, oprócz Paredesa, ma zostać Paul Pogba. W miejsce Moraty ściągnięto Arkadiusza Milika.

Po trzech kolejkach Serie A Juve ma pięć punktów. W środę wieczorem rywalem zespołu Wojciecha Szczęsnego będzie Spezia.