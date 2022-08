Milik zapytany o Lewandowskiego i Vlahovicia. Wybrnął

Arkadiusz Milik zrealizował swój cel w postaci przenosin do Juventusu. Napastnik reprezentacji Polski póki co został wypożyczony z Olympique Marsylia na jeden sezon, ale klub z Turynu zachował opcję wykupu po zakończeniu obecnych rozgrywek. Debiut z kolei zanotował w ostatnim meczu u siebie z AS Romą (1:1).

Milik zachwycony transferem do Juventusu

W poniedziałek odbyła się oficjalna prezentacja Arkadiusza Milika, a jednym z jej elementów była pierwsza rozmowa z mediami. Polak stwierdził, że jest niezwykle szczęśliwy z transferu do Juventusu.

- To wyjątkowy moment, zawsze chciałem grać w tak wielkim klubie. To dla mnie wspaniałe przeżycie, chcę zrobić tutaj coś wyjątkowego, zdobywać bramki, cieszyć się grą - przyznał.

Następnie Milik wyjaśnił, że mógł trafić do Turynu już wcześniej. - Byłem blisko Juventusu również w przeszłości, ale wtedy sprawy potoczyły się inaczej. To było dwa-trzy lata temu, ale zawsze powtarzam, że liczy się tylko to, co tu i teraz. Cieszę się z dokonanego wyboru - dodał.

Milik ocenił Vlahovicia i Lewandowskiego

Milik został również zapytano o to, jaki styl gry preferuje. - Mogę grać z drugim napastnikiem, robiliśmy tak w reprezentacji Polski z Robertem Lewandowskim. Ostatnie słowo należy jednak do trenera. Zobaczymy, na co się zdecyduje, a ja dam z siebie wszystko na treningach - opowiedział o swoich celach na najbliższe tygodnie.

Napastnik został również zapytany o to, czy jest w stanie porównać Dusana Vlahovicia i Roberta Lewandowskiego. - Trudno ich porównać. Dusan jest wciąż bardzo młody, a Lewandowski znajduje się w innym momencie kariery - podsumował.