Pierwsza oferta za Zielińskiego odrzucona. Napoli żąda 10 mln euro więcej

Przyszłość Piotra Zielińskiego w Napoli pozostaje niewiadomą. Mówi się, że jeszcze tego lata pomocnik reprezentacji Polski może opuścić klub z Neapolu. Wcześniej mówiło się m.in. o zainteresowaniu nim ze strony Lazio Rzym i Bayernu Monachium, teraz do tego grona dołączył angielski West Ham United.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że West Ham United złożył ofertę wykupu Piotra Zielińskiego z Napoli. Według doniesień Alfredo Pedulli, angielski klub miał zaoferować za Polaka 25 milionów euro plus dodatkowe bonusy. Napoli miało jednak odrzucić ofertę za reprezentanta Polski, co nie jest wielkim zaskoczeniem.

Pedulla: Napoli odrzuciło ofertę za Piotra Zielińskiego

Jak donosi Pedulla, władze włoskiego klubu oczekują za Piotra Zielińskiego minimum 35 milionów euro plus bonusy. Z tego powodu kwota transferu miałaby osiągnąć nawet 40 milionów euro. Zagraniczne media informują, że działacze West Hamu są jednak zdeterminowani, by Polak trafił właśnie do ich klubu, dlatego można spodziewać się, że niedługo złożą kolejną ofertą za Zielińskiego.

W Londynie Piotr Zieliński spotkałby byłego już reprezentanta Polski, bramkarza Łukasza Fabiańskiego, który pozostaje podstawowym bramkarzem w drużynie Davida Moyesa.

Piotr Zieliński w ostatnim sezonie nie radził sobie najlepiej. Choć w rundzie jesiennej grał naprawdę dobrze, to wiosną jego forma wyraźnie spadła. Polak stracił miejsce w wyjściowym składzie Napoli. W minionych rozgrywkach Serie A wystąpił w 35 meczach, w których strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst.