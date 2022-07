Piłkarz za 70 mln euro wyrzucony. Trener miał go już dość [WIDEO]

We wrześniu 2020 roku Victor Osimhen przeniósł się do Napoli z Lille za 70 milionów euro. Nigeryjczyk bardzo szybko stał się ważnym piłkarzem klubu z południa Włoch. W zeszłym sezonie rozegrał 32 mecze, w których strzelił 18 goli i zaliczył sześć asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Osimhen wyrzucony z treningu. "Idź pod prysznic"

Drużyna Napoli obecnie znajduje się w Castel di Sangro w regionie Abruzzo, gdzie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. W niedzielę odbył się tam otwarty trening, na który mogli przyjść kibice. Podczas niego Victor Osimhen nie popisał się zachowaniem.

Gareth Bale strzelił pierwszego gola w nowym klubie [WIDEO]

W trakcie wewnętrznego meczu na treningu Leo Ostigard sfaulował Andre Zambo Anguissę. Gra nie została przerwana, a parę chwil po tej sytuacji padła bramka. Bardzo nie spodobało się to Victorowi Osimhenowi, który zaczął głośno krzyczeć i domagać się odgwizdania faulu. Trener Luciano Spalletti od razu zareagował i uspokajał nigeryjskiego napastnika. Piłkarz nadal nie potrafił powstrzymać emocji, co bardzo nie spodobało się włoskiemu szkoleniowcowi, który postanowił wyrzucić go z treningu. Spalletti wskazał zawodnikowi drogę do szatni. - Za dużo gadasz. Idź pod prysznic - krzyknął w stronę napastnika trener. Jego słowa przytoczył dziennikarz Alfredo Pedulla.

Osimhen wykonał polecenie Spallettiego, ale przy zejściu z boiska nadal był bardzo zdenerwowany i wymachiwał rękami. Przy linii bocznej próbował go bezskutecznie uspokoić Matteo Politano. Po tym jak Nigeryjczyk wreszcie opuścił teren gry, trening został wznowiony.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W trakcie trwającego okresu przygotowawczego Napoli rozegrało do tej pory dwa sparingi. Oba z nich zakończyły się zwycięstwem włoskiego zespołu. Najpierw Napoli pokonało 10:0 Anaunię, która na co dzień występuje w szóstej lidze włoskiej. Następnie ograło 4:1 drugoligową Perugię. W meczu pierwszej kolejki Serie A zmierzy się z Hellasem Werona. Spotkanie zaplanowane jest na 15 sierpnia o 18:30.

Ruch Chorzów sprawił niespodziankę w 1. lidze. Tylko lider ma komplet punktów