Zieliński może zostać bohaterem hitowego transferu. Media: Polak planem B

Jeszcze do niedawna Piotr Zieliński był jednym z piłkarzy nie do ruszenia w Napoli. Pozycja reprezentanta Polski jednak osłabła po ostatnim sezonie, w którym zdarzały mu się bardzo słabe mecze i przesiadywanie na ławce rezerwowych. Neapolitańczycy rozważają jego sprzedaż latem. Do tej pory pojawiały się doniesienia, że transfer rozważają Lazio Rzym, Bayern Monachium, a także West Ham United. Włoskie media donoszą, że Zielińskim interesuje się również AC Milan.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Piotr Zieliński na celowniku kolejnego klubu. Może trafić do AC Milan

"La Gazzetta dello Sport" podaje, że Polak może być planem B dla aktualnych mistrzów Włoch. Milan rozważy sprowadzenie Zielińskiego, jeśli nie uda się dopiąć transferu Charlesa De Ketelaere z Club Brugge. Belgowie oczekują za utalentowanego pomocnika 35 milionów euro. To kwota, której przynajmniej na razie, Milan nie chce zapłacić.

Bayern Monachium rezygnuje z walki o de Jonga. "Niewykonalne"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"28-letni Polak nie jest już bardzo młody, ale świetnie zna Serie A: ma 298 występów w Udinese, Empoli i Napoli. Milan ceni go za talent i umiejętność podejmowania decyzji. Nie było jednak jeszcze kontaktu z Napoli, które zażądało za niego 40 milionów od West Ham United" - czytamy na łamach gazety.

Umowa Piotra Zielińskiego z Napoli obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Znajduje się w niej podobno klauzula wykupu, opiewająca na 100 milionów euro. Polak jest obecnie wyceniany jednak przez portal Transfermarkt.de na 40 milionów euro. To właśnie takiej kwoty będzie oczekiwać klub pomocnika od potencjalnych kupców.

Zieliński w Napoli występuje od 2016 roku. Dla klubu rozegrał do tej pory 281 meczów, w których strzelił 40 goli i zanotował 33 asysty.

Poważne kłopoty Barcelony. Musi szybko działać, by Lewandowski mógł grać w lidze