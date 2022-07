Żukowski utknął w Fiorentinie. Wielkie kłopoty w negocjacjach

Szymon Żurkowski od stycznia 2020 roku przebywał na wypożyczeniu w Empoli. Po okresie, w którym nie mógł przebić się do pierwszego składu AFC Fiorentiny, 24-latek rozkwitł w nowym zespole, którego stał się wiodącą postacią najpierw w Serie B, a po awansie również w Serie A. Ostatni sezon był dla niego bardzo udany, bowiem w lidze włoskiej zdobył sześć bramek i dołożył do tego trzy asysty. Po jego zakończeniu piłkarz wrócił do Florencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Szymon Żurkowski wciąż nie wie, gdzie zagra. Empoli wciąż nie może porozumieć się z Fiorentiną

Jeszcze kilka tygodni temu włoskie media przekazywały, że Szymon Żurkowski w sezonie 2022/23 wciąż będzie reprezentował barwy Empoli. Co prawda reprezentant Polski ma ważny kontrakt z Fiorentiną do 30 czerwca 2024 roku, ale 14. zespół poprzedniego sezonu Serie A byłby gotów go wykupić. Włoscy dziennikarze podają, że trzeba będzie za niego zapłacić około 4,5 mln euro. Dla Empoli to dosyć duża kwota.

Zieliński może zostać bohaterem hitowego transferu. Media: Polak planem B Milanu

To sprawia, że negocjacje ws. transferu środkowego pomocnika stanęły w martwym punkcie. Oferowana kwota przez Empoli ma być na razie nie do zaakceptowania przez Fiorentinę. Sam zainteresowany chciałby rozstać się na stałe z klubem z Florencji, ale na rozstrzygnięcia musi jeszcze poczekać. Jak na razie Żurkowski trenuje z "Violą" i jest barny pod uwagę przy ustalaniu składu na sobotni sparing, który jego zespół rozegra z Treistiną o godz. 17:00.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Szymon Żurkowski pierwsze kroki w seniorskiej karierze stawiał w Gwarku Zabrze, skąd trafił do Górnika. Jego świetna gra w ekipie 14-krotnego mistrza Polski zwróciła uwagę właśnie Fiorentiny. Włoski klub wykupił go w styczniu 2019 roku za 4,5 mln euro, ale piłkarz dokończył jeszcze sezon w Ekstraklasie. Latem trafił już do Florencji, ale tam przez rundę jesienną w Serie A rozegrał zaledwie 10 minut. To sprawiło, że zdecydowano się go wypożyczyć do Empoli na półtora roku, co okazało się dla zawodnika "strzałem w dziesiątkę".

Brzęczek i Wisła czekali 103 dni na zwycięstwo. "Wyliczanie meczów nie jest miłe"