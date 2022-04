Neuer popisał się znakomitym refleksem również po meczu i to dwa razy [WIDEO]

Manuel Neuer zdążył przyzwyczaić do swojej znakomitej dyspozycji między słupkami. 36-latek zachwyca umiejętnościami nie tylko w bramce, ale także poza nią. Dowodem na to była reakcja na próbę oblania go piwem przez Svena Ulreicha po wywalczeniu przez Bayern mistrzostwa Niemiec.

