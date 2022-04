Inter jest gotowy poświęcić Lautaro Martineza. Atletico zainteresowane

W obliczu wygasającego kontraktu Luisa Suareza oraz braku jego przedłużenia, letnie okno transferowe będzie niezwykle ważne dla Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone'a musi szybko znaleźć następcę 35-latka. Na liście życzeń hiszpańskiego zespołu znalazło się kilku młodych i obiecujących napastników, takich jak chociażby Darwin Núñez, grający dla Benfiki Lizbony. Jednak trener Atletico Madryt ma innego piłkarza na oku.

Lautaro Martinez faworytem Diego Simeone'a do zastąpienia Luisa Suareza. "To brakujące ogniwo"

Szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu nie ukrywa, że podczas zbliżającego się okna transferowego zawalczy o pozyskanie z Interu Lautaro Martineza. Diego Simeone od dawna obserwuje rozwój kariery Argentyńczyka. Trener już wcześniej starał się o pozyskanie 25-latka, kiedy Martinez grał jeszcze dla Racing de Avellaneda. Wtedy młody napastnik wybrał Inter Mediolan w 2018 roku.

Martinez stał się prawdziwą gwiazdą włoskiego klubu. W 174 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach 25-latek zdobył dla drużyny 68 bramek oraz zaliczył 23 asysty. To sprawia, że Argentyńczyk jest jednym z najlepszych strzelców zespołu, a jego znakomita forma podbija wartość napastnika. Mimo że Martinez przedłużył niedawno kontrakt z obecnym pracodawcą, to jego przyszłość w drużynie Simone Inzaghi'ego stoi pod dużym znakiem zapytania.

Władzom włoskiego klubu zależy na pozyskaniu Paulo Dybali, którego umowa z Juventusem wygasa już w czerwcu tego roku. 28-latek potwierdził, że nie przedłuży umowy z drużyną Massimiliano Allegriego. Włoch dodał jednak, że chciałby dalej rywalizować w Serie A, dając zielone światło Interowi. Sprowadzenie napastnika do Mediolanu jest idealną okazją, by wzmocnić zespół za darmo. Drużyna Inzaghi'ego nie może wydawać wielkich sum na transfery, w związku z czym klub musi najpierw zainkasować około 50 milionów ze sprzedaży. Hiszpańskie media wskazują, że dla realizacji tego celu Inter jest gotowy poświęcić Martineza. Jak donosi portal "Mundo Deportivo" Włosi wskazali już nawet kwotę, za jaką chcą sprzedać zawodnika. To minimum 70 milionów euro.

W tej sytuacji najbliżej zakontraktowania 25-latka jest Atletico Madryt. Diego Simeone wierzy, że Martinez to brakujące ogniwo, które wzniesie zespół na wyższy poziom.