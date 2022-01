Vlahović nie dla Newcastle? Nie ma problemu. Planują inny transfer. 70 mln euro

Newcastle United nie składa broni i wciąż szuka we Włoszech. Według tamtejszych mediów drużyna potrzebuje środkowego napastnika, wokół którego można by zbudować silny zespół. Obecnie Newcastle walczy o ucieczkę ze strefy spadkowej w Premier League. SSC Napoli nie udzieli jednak żadnego rabatu, co oznacza, że władze Newcastle United będą musiały sięgnąć do kieszeni, jeżeli realnie myślą o sprowadzeniu Victora Osimhena.

Kwota teoretycznie nie powinna być problemem, bo angielski klub znajduje się w rękach funduszu inwestycyjnego z Arabii Saudyjskiej. Dysponuje więc ogromnymi środkami. Jak pisze "La Gazzetta dello Sport", władze Napoli rozważą ofertę powyżej 70 milionów euro!

Victor Osimhen bohaterem transferu?

Victor Osimhen miał kilkumiesięczną przerwę po tym, jak doznał koszmarnej kontuzji w meczu z Interem Mediolan. Mówiono o ponad 20 złamaniach na twarzy. Lekarze włożyli mu 6 tytanowych płytek i 18 śrubek. Obecnie musi grać ze specjalną maską, która chroni go przed pogorszeniem jego stanu zdrowotnego. Miesiące poza boiskiem oznaczają również walkę o miejsce w składzie i powrót do formy.

Osimhen świetnie wszedł w obecny sezon, strzelając pięć goli w Serie A i dokładając do tego trzy trafienia w Lidze Europy. Dziennikarze "LGdS" przewidują, że wspomniana kwota 70 milionów za 23-latka jest jak najbardziej realna, zakładając, że zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami zbliży się do granicy 20 bramek w sezonie.

SSC Napoli kupiło Nigeryjczyka latem 2020 roku za 75 milionów euro z LOSC Lille. Wokół transakcji krążą jednak kontrowersje. Agent FIFA, Andrea D'Amico otworzył spór z Napoli przed Radą Gwarancyjną przy CONI (Włoski Komitet Olimpijski - zajmujący się sportem we Włoszech). Chodzi o procent za pośrednictwo przy sporządzonym przez klub kontrakcie piłkarza. Kwota transferu sprawiła, że 23-latek stał się najdroższym reprezentantem swojego kraju w historii. Aktualna umowa zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.