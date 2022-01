Burza w Rosji przed barażem z Polską. Selekcjoner o Lewandowskim: Miałem prawo

- Postawiłem na Lewandowskiego, dlatego że uważam go za najlepszego piłkarza na świecie w minionym roku i tym także - mówił selekcjoner reprezentacji Rosji Walery Karpin, który głosował na Roberta Lewandowskiego w plebiscycie "FIFA The Best", co niespecjalnie spodobało się rosyjskim dziennikarzom.

4 Fot. Jose Manuel Vidal / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl