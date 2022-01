Juventus blisko zimowego hitu transferowego. Wielkie pieniądze w grze. "Jest porozumienie"

Dusan Vlahović jest jedną z największych gwiazd Serie A bieżącego sezonu. Serbski napastnik zachwyca formą i jest rozchwytywany na rynku transferowym. Głównie dzięki jego bramkom AC Fiorentina zajmuje obecnie 7. miejsce po 22 kolejkach Serie A. Tymczasem dla kibiców ekipy z Florencji Serb stał się publicznym wrogiem, po tym, jak zdecydował, że nie przedłuży kontraktu.

Sympatycy Fiorentiny postanowili wywiesić przed stadionem obraźliwe transparenty skierowane właśnie do piłkarza. "Szacunku nie zdobywa się golami. Vlahović, ty cygańska kupo gó...", "To koniec, ochroniarze nie uratują twojego cygańskiego życia" – takie hasła znalazły się na transparentach.

Wygląda na to, że dalszą karierę Vlahović będzie kontynuował w innym klubie. Jak poinformował włoski dziennikarz Fabrizio Romano Juventus złożył ofertę kupna napastnika za 75 mln euro i miała ona zostać zaakceptowana przez sam klub i piłkarza.

"Fiorentina jest gotowa przyjąć 75 mln euro, aby Juventus natychmiast pozyskał serbskiego napastnika. Zawarto ustne porozumienie między klubami" - napisał Romano na Twitterze.

Według włoskiego oddziału Sky Sports Vlahović musi teraz ustalić indywidualne warunki kontraktu z Juventusem.

Vlahović nie zagrał w ostatnim meczu Fiorentiny z Cagliari. Nie było to jednak podyktowane transferem. Snajper Fiorentiny otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zamiast niego w pierwszym składzie wystąpił Krzysztof Piątek.

Odejście Vlahovicia to szansa dla Piątka, aby na dłużej wskoczył do pierwszej jedenastki Fiorentiny. Klub zamierza jednak wypełnić lukę po Serbie. Jak informowały włoskie media do Fiorentiny może trafić Arkadiusz Milik, który stworzyłby z Piątkiem polski atak, co z pewnością byłoby korzystne w kontekście gry obu piłkarzy w reprezentacji Polski.

Dusan Vlahović jest najlepszym strzelcem w tym sezonie Serie A. W 21 meczach zdobył aż 17 goli i dołożył do tego cztery asysty. Oprócz tego trafił również do siatki trzy razy w trzech meczach Pucharu Włoch. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku. AC Fiorentina chciała przedłużyć z nim umowę, ale piłkarz nie zamierza podpisać nowego kontraktu.

"W całej Serie A próżno szukać od niego skuteczniejszego piłkarza w 2021 roku. Talent Dusana Vlahovicia rozbłysnął w Fiorentinie pełnym blaskiem, a jego gole zapewniły zespołowi z Florencji utrzymanie. Serbski napastnik wzoruje się na Zlatanie Ibrahimoviciu i jest jednym z największych objawień nie tylko Serie A, ale w całej Europie" - pisał w maju 2021 roku o Vlahoviciu, Dominik Lenart ze Sport.pl.