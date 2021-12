"Co pan wyprawia?!". Włoch nie może uwierzyć w decyzję ws. Zielińskiego i Mertensa

Napoli było rewelacją początku sezonu, ale w ostatnich tygodniach złapało zadyszkę formy. W środę zespół Luciano Spallettiego zanotował trzecią domową porażkę z rzędu, a czwartą licząc wszystkie ligowe spotkania. Teraz lepsza okazała się Spezia, która wygrała 1:0, choć nie oddała nawet celnego strzału. Napoli zanotowało łącznie 26 strzałów, w tym siedem celnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądała czaszka Mameda

Jose Mourinho wskazał cel transferowy. To Polak

Jak zostali ocenieni piłkarze Napoli?

"La Gazzetta dello Sport" najwyżej oceniła Matteo Politano, który otrzymał "6,5" w skali od 1 do 10. Najgorsi byli: Hirving Lozano i Juan Jesus - "5". Z kolei Piotr Zieliński, tak jak większość zespołu, zapracował na "6".

- Kilka niezłych zagrań i prób strzałów, ale tym razem Polak nie błyszczał - czytamy w krótkim uzasadnieniu. Lepszą ocenę otrzymał Jakub Kiwior ze Spezii, bo "7". - Widać, że Polak to urodzony obrońca. Kiedy trzeba bylo być przy piłce, to był pierwszy - uzasadnili dziennikarze "Gazzetty". Z kolei Arkadiusz Reca otrzymał "6".

Ale wróćmy do Zielińskiego, którego w 69. minucie zastąpił Adam Ounas. A tuż po przerwie Driesa Mertensa zmienił Andrea Petagna. - Spezia zasłużenie wygrała. Jak można zdjąć Mertensa, a potem Zielińskiego? Politano i Lozano robią bałagan na boisku. Naprawdę muszą wszystko grać? Ounas i Elmas zasłużyli na więcej gry. Panie Spalletti, co pan wyprawia?! - denerwował się na antenie Tele A Paolo Del Genio, dziennikarz.

Niesforna gwiazda PSG może odejść. Zaczyna się operacja wymiany

- Musi się bardziej starać. Nie wystarcza kilka dobrych zagrań co jakiś czas. Pierwsza okazja w tym meczu była jego, ale ją zmarnował. Brakowało mu jakości w ofensywie, szczególnie w drugiej połowie, kiedy powinien wymyślić coś, co zmieni przebieg meczu. W 69. minucie zmienił go Ounas, który popełnił dużo błędów - tak serwis iamnaples.it opisał mecz Polaka, przyznając mu notę "5" w skali 1-10.

Sytuacja Napoli w Serie A

Napoli traci już siedem punktów do Interu Mediolan i trzy do Milanu. Drużyna Spallettiego ma punkt przewagi nad Atalantą i pięć nad Juventusem. W Lidze Europy zmierzy się z Barceloną.