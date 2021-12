Zieliński nagle poprosił o zmianę. Niepokojące wieści. Jest pierwsza diagnoza

W niedzielnym meczu u siebie z Empoli Piotr Zieliński tradycyjnie wyszedł w podstawowym składzie Napoli. Nikt jednak nie spodziewał się, że jego występ potrwa aż tak krótko.

Zieliński poprosił o zmianę. Miał problemy z oddychaniem

Niedługo po 20 minutach gry 27-letni polski pomocnik nagle udał się do ławki rezerwowych, prosząc sztab szkoleniowy o zmianę, a następnie poszedł do szatni. Wyglądało na to, jakby Zieliński miał problemy z oddychaniem.

W miejsce Piotra Zielińskiego na boisku pojawił się wracający po kontuzji Lorenzo Insigne. Na razie nie wiadomo, co dokładnie dolega Polakowi. Po pierwszej połowie w Neapolu był bezbramkowy remis. Mecz trwa.

