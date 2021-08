Włosi piszą o transferze Ronaldo. Trzy możliwości. Jeden kierunek sensacyjny

Niedzielne spotkanie Juventusu z Udinese zdaje się potwierdzać doniesienia włoskich mediów dotyczące przyszłości Cristiano Ronaldo. W ostatnich dniach Fabrizio Romano przekazał informację, że Portugalczyk chce odejść z Juventusu i poprosił o niewystawianie go w składzie na mecz 1. kolejki Serie A. Tak się rzeczywiście stało i 36-latek rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych.

Sam Cristiano Ronaldo zapewniał ostatnio, że jest skupiony na swojej pracy. Plotki o jego rzekomym odejściu dementował także trener Juventusu Massimiliano Allegri. - Możemy zamknąć ten temat. CR7 gra dla Juventusu i nic się nie zmienia. Powiedział mi osobiście, że nie zamierza odchodzić, obiecał, że zostaje - mówił niedawno włoski szkoleniowiec.

Włoskie media są jednak zupełnie innego zdania, a po niedzielnym spotkaniu z Udinese jeszcze się upewniły co do swoich racji. W kontekście transferu Ronaldo pojawiają się trzy kierunki. Według Sky Sports Italia pierwszym i najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest Paris Saint-Germain. Francuzi już wcześniej wspominali o transferze Portugalczyka, ale dopiero za rok, gdy będzie mógł przyjść za darmo.

W ostatnich dniach pojawiła się kolejna możliwa opcja. "Corriere dello Sport" poinformowało, że agent Ronaldo - Jorge Mendes zaoferował go Manchesterowi City. Mistrzowie Anglii do tej pory jednak nie zdecydowali się złożyć oficjalnej oferty. Trzecią i zarazem najbardziej zaskakującym kierunkiem jest Tottenham. Według SportItalia ta opcja może być ciężka do zrealizowania z uwagi na brak możliwości gry w Lidze Mistrzów.