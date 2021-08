Katastrofalny występ Wojciecha Szczęsnego! "Absolutny sabotaż" [WIDEO]

Zobacz wideo Raków gra dalej w Europie. "W starciu z Gent nie stawiam ich na straconej pozycji"

Juventus grający bez Cristiano Ronaldo w wyjściowym składzie prowadził już po zaledwie trzech minutach. Bramkę zdobył Paulo Dybala. Dwadzieścia minut później prowadzenie gości podwyższył Juan Cuadrado.

Szczęsny jak koń trojański

W drugiej połowie Udinese zdobyło dwie bramki, bo fatalnie grał Wojciech Szczęsny. Najpierw w 51. minucie z dystansu uderzał Tolgay Arslan, ale Polak wypuścił przed siebie stosunkowo łatwy strzał. Do piłki dopadł Arslan, ale Szczęsny go sfaulował i sędzia podyktował jedenastkę. Pewnie wykorzystał ją Roberto Pereyra.

W 83. minucie Szczęsny skompromitował się na całej linii. Dostał podanie od Leonardo Bonucciego, ale próbował się zabawić z dwójką rywali i stracił piłkę, a jego wielki błąd wykorzystał Gerard Deulofeu i doprowadził do remisu.

- Szczęsny bawi się piłką. Co za błąd, co za błąd, co za błąd, katastrofalny występ Szczęsnego. Nie przypominam sobie gorszego meczu Wojciecha w koszulce Juventusu ani na Półwyspie Apenińskim. Mam wrażenie, że na jego twarzy pojawią się rumieńce. Rany boskie, co wyrabia dziś reprezentant Polski. Przy całym dla niego szacunku, to jest katastrofa. Bonucci spokojnie zagrał do Szczęsnego, a ten tym przyjęciem, tą elektrycznością, niepewnością, sprawia, ze Deulofeu trafia do siatki. Szczęsny z koszmarem na Dacia Arenie. Był dwunastym zawodnikiem Udinese, jak koń trojański. Jesteśmy w ciężkim szoku - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Dziennikarze nie zostawili suchej nitki po tak fatalnym występie Szczęsnego.

"Po takim meczu Szczęsny powinien na kolanach przepraszać Fabiańskiego i prosić go, żeby jednak zagrał jeszcze w kadrze. Taki sabotaż powinien być karalny" - napisał Karol Górka, dziennikarz Sport.pl.

"Najgorszy mecz Szczęsnego we Włoszech. Upokorzenie na miarę 2:8 z United w koszulce Arsenalu. Tyle że wtedy nie był winny. Dziś absolutny sabotaż, podarowane dwa gole dla Udinese" - dodał Filip Kapica, dziennikarz Eleven Sports.

"Tragiczny mecz Wojtka Szczęsnego, który może być rzutujący na obsadę bramki reprezentacji Polski we wrześniowych meczach. Okazja dla Bartka Drągowskiego? Nie miałbym nic przeciwko temu" - dodał Maciej Łanczkowski, dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna".

Juventus mógł wygrać, ale w doliczonym czasie gry sędzia nie uznał gola wprowadzonego w 60. minucie Cristiano Rolando. Sędziowie z VAR zauważyli spalonego.