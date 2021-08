Fatalne informacje dla Paulo Sousy! Piotr Zieliński zszedł z boiska z kontuzją!

To nie była polska niedziela w Serie A. Najpierw katastrofalny błąd, kosztujący utratę przez Juventus dwóch punktów, popełnił Wojciech Szczęsny. Później boisko z powodu wątpliwej czerwonej kartki musiał opuścić Bartłomiej Drągowski.

Kontuzja Zielińskiego. "Nie był w stanie biegać"

To jednak nie koniec polskich nieszczęść w niedzielę we Włoszech. Jakby potknięć bramkarzy było mało, to jeszcze boisko przedwcześnie, bo już w 35. minucie meczu, opuścił reprezentant Polski - Piotr Zieliński. Polak rozpoczął pojedynek z beniaminkiem - Venezią - w wyjściowym składzie. Po dwóch kwadransach starł się z Matti Caldarą, obrońcą gości. Włoski stoper za ten faul został ukarany żółtą kartką. Polak narzekał na ból nogi i poprosił o zmianę.

- Zieliński zszedł z kontuzją i to jest prawdziwy niepokój. Już gorzej ten dzień się dla naszych w Italii nie mógł ułożyć - napisał Filip Kapica, dziennikarz Eleven Sports.

- Piotr Zieliński z kontuzją po starciu z Mattią Caldarą. Problem mięśniowy, nie był w stanie biec - dodał Szymon Janczyk, dziennikarz Weszło.

Napoli w momencie kontuzji Piotra Zielińskiego grało już w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę w 23. minucie otrzymał napastnik gospodarzy - Victor Osimhen. Mimo gry przez niemal 70 minut w osłabieniu, gospodarze potrafili wygrać 2:0. Najpierw jednak w 56. minucie Lorenzo Insigne nie wykorzystał rzutu karnego podyktowanego za zagranie ręką jednego z zawodników gości. Nie trafił nawet w bramkę.

- Co za koszmar Insigne. To jest przeklęty mecz dla Napoli - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Sześć minut później, znów gospodarze mieli jedenastkę, którą już wykorzystał Insigne. W 73. minucie wynik ustalił Elif Elmas.

Spory problem dla Sousy

Kontuzja Zielińskiego to może być spory problem dla trenera Paulo Sousy. Pod koniec sierpnia rozpocznie się bowiem zgrupowanie reprezentacji Polski, która we wrześniu zagra aż trzy mecze kwalifikacyjne do mistrzostw świata w Katarze. Biało-Czerwoni 2 września zmierzą z Albanią, 5 września z San Marino na wyjeździe, a 8 września podejmą Anglików.

Mecze te będą pierwszymi spotkaniami kadry po Euro 2020. Polacy na tym turnieju rozczarowali. Nasza drużyna przegrała ze Słowacją (1:2) i Szwecją (2:3) oraz zremisowała z Hiszpanią (1:1), przez co rywalizację na mistrzostwach Europy zakończyła na fazie grupowej.