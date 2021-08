Nocne oświadczenie Napoli w sprawie Piotra Zielińskiego

W pierwszym ligowym spotkaniu z nowym sezonie drużyna z Neapolu mierzyła się na własnym stadionie z Venezią, beniaminkiem Serie A. W wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się kluczowy zawodnik zespołu z ubiegłego sezonu Piotr Zieliński. Niestety, nie zdołał wytrwać nawet do końca pierwszej połowy.

Piotr Zieliński nie dokończył meczu z Venezią

W 35. minucie reprezentant Polski doznał kontuzji po agresywnym wejściu przeciwnika i nie był w stanie kontynuować gry. W godzinach nocnych klub wydał oświadczenie w sprawie jego stanu zdrowia. Polak doznał urazu prawego uda i choć nie wydaje się on poważny, czas jego leczenia na ten moment nie jest znany.

Włoskie media przekazały jednak, że zazwyczaj przy tego typu urazach okres rekonwalescencji wynosi około 2-3 tygodnie. Dla Luciano Spallettiego to duży cios, ponieważ Polak w ubiegłym sezonie był bardzo ważnym ogniwem drużyny i to właśnie na nim często opierała się ofensywna gra Napoli.

Kontuzja Zielińskiego to zła wiadomość dla Paulo Sousy

Jeśli przewidywania włoskich mediów się sprawdzą, Piotr Zieliński może opuścić kolejne ligowe spotkanie z Genoą, a także najbliższe mecze reprezentacji Polski. Pomocnik został powołany przez Paulo Sousę na eliminacyjne spotkania z Albanią (2 września), San Marino (5 września) i Anglią (8 września).

W poprzednim sezonie Piotr Zieliński był niemal nie do zdarcia. We wszystkich rozgrywkach rozegrał aż 47 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst. Na Euro 2020 z kolei 27-latek wystąpił we wszystkich trzech grupowych spotkaniach.

Pomimo nieobecności Zielińskiego, Napoli wygrało z Venezią 2:0. Bramki dla gospodarzy strzelali Lorenzo Insigne z rzutu karnego i Elif Elmas.