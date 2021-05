Partnerka Cristiano Ronaldo podsyciła plotki o transferze Portugalczyka. "Prywatny samolot"

Zbliża się okno transferowe, więc w mediach pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących tego, jacy piłkarze mogą zmienić klub latem. Mimo że pandemia koronawirusa odbiła się na budżetach klubów, to te i tak są gotowe wydawać wielkie pieniądze na najlepszych piłkarzy. Rozchwytywany jest Erling Haaland, Kylian Mbappe jest łączony z Realem, niepewna jest przyszłość Messiego, nawet Robert Lewandowski według niemieckich mediów może opuścić Bayern Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka w 32 minuty i odpowiedział krytykom [ELEVEN SPORTS]

Cristiano Ronaldo może odejść z Juventusu. Decydująca może być Liga Mistrzów

Pracodawcę może zmienić też gwiazdor Juventusu, Cristiano Ronaldo. Od dłuższego czasu włoskie media informują, że Portugalczyk może opuścić Serie A. Jego przygoda w Juventusie nie potoczyła się tak, jakby sobie tego wymarzył. Odkąd Ronaldo pojawił się we Włoszech, w Lidze Mistrzów zespół z Turynu nie przebrnął ćwierćfinału. W tym roku odpadł już w 1/8 po rywalizacji z FC Porto. Na domiar złego, Juventus po raz pierwszy od 2011 roku nie zdobędzie mistrzostwa Włoch. Mało tego – Juventus musi uważać, żeby w ogóle zakwalifikować się do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Jeszcze aktualni mistrzowie Włoch są na czwartym miejscu w tabeli i mają tyle samo punktów co piąte Lazio. Według włoskich dziennikarzy, ewentualny brak awansu do Ligi Mistrzów oznacza pewne odejście Ronaldo.

Tajne spotkanie Juventusu z agentem nowego bramkarza. "Najpierw pożegnanie ze Szczęsnym"

Według włoskich mediów, Jorge Mendes, agent piłkarza, rozpoczął już poszukiwania nowego klubu dla Portugalczyka. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że nikt nie jest zainteresowany pozyskaniem Ronaldo. Na przeszkodzie miała stać wielka pensja Portugalczyka w wysokości 30 milionów euro za sezon. W ostatnich dniach media informowały, że wstępne zainteresowanie wyraził Manchester United, ale pod warunkiem sporej obniżki pensji piłkarza. Dokąd jeszcze mógłby trafić Ronaldo? Jorge Mendes miał zaproponować piłkarza Realowi Madryt i PSG.

Georgina Rodriguez podsyciła plotki? Fani łączą jej podróż z transferem Ronaldo

Kibice z niecierpliwością wypatrują informacji i innych znaków i przesłanek, które mogłyby wyjaśnić przyszłość Portugalczyka. Widać to w mediach społecznościowych, choćby w komentarzach do najnowszych zdjęć partnerki piłkarza, Georginy Rodriguez. Modelka wybrała się prywatnym samolotem do Paryża. To natychmiast podłapali fani, spekulując, że Ronaldo może wkrótce trafić do PSG. To w końcu jeden z niewielu klubów, który może spełnić finansowe żądania Portugalczyka. Natomiast sama Georgina pewnie ucieszyłaby się z przeprowadzki do stolicy mody.

Gigant wkracza do gry o Roberta Lewandowskiego. "Po to został zatrudniony Zahavi"

Na razie jednak kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Według włoskiego dziennikarza "beIN Sports", Tancrediego Palmeriego, PSG nie wykazało na razie zainteresowania Portugalczykiem. Wszystko jednak może się jeszcze zmienić. Niewykluczone przecież, że z klubu odejdzie chociażby Kylian Mbappe. Paryżanie mogą wtedy zacząć rozglądać się za kimś, kto zastąpi Francuza.