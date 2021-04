Włosi zachwyceni Piotrem Zielińskim! "Jest jednym z najlepszych w Europie"

Osiem goli i 10 asyst - tak prezentuje się bilans Piotra Zielińskiego w tym sezonie. Pomocnik Napoli nie dość, że jest jednym z liderów Napoli, to pod względem liczbowym rozgrywa swój zdecydowanie najlepszy sezon w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Tym golem Laporte dał Manchesterowi City triumf w Pucharze Ligi Angielskiej [ELEVEN SPORTS]

Na pewno jest w tym zasługa trenera Gennaro Gattuso, który ustawia Polaka bliżej bramki rywala, co uwypukla jest zalety, jak np. precyzyjny strzał z dystansu. - Jeśli chodzi o trequartistów [tak Włosi nazywają ofensywnych pomocników], to jest w czubie. Zieliński potrafi jednak także bronić i wspiera obrońców. W zasadzie jego pozycja to mezzala [półśrodkowy pomocnik]. Nie wiem, czy jest jednym z najlepszych na świecie, ale w Europie bez wątpienia już tak. To bardzo wszechstronny zawodnik - taką laurkę wystawił mu Claudio Onofri, były zawodnik Torino i Genoi

Brat polskiego piłkarza uderza w Napoli. "To jest, k***a, kuriozalne. Idioci"

Napoli walczy o Ligę Mistrzów

Wszystko wskazuje, że Inter Mediolan zostanie mistrzem Włoch, trwa jednak zacięta rywalizacja o miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów. Wiceliderem Serie A jest Atalanta Bergamo, która ma 68 punktów, czyli o dwa więcej niż Napoli, Juventus i Milan. Zaś szóste w tabeli Lazio ma siedem punktów straty do Atalanty, ale rozegrało mecz mniej.

Liga Mistrzów priorytetem Donnarummy. Co z wielkim transferem?