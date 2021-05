Gigant wkracza do gry o Roberta Lewandowskiego. "Po to został zatrudniony Zahavi"

Z Niemiec napływają informacje mówiące o tym, że Robert Lewandowski może odejść z Bayernu Monachium. Według dziennikarza niemieckiego "Sky Sport", kilka klubów jest zainteresowanych sprowadzeniem Polaka jeszcze tego lata. Kontakt z jego agentem, Pinim Zahavim, został już nawiązany. Na razie jednak weto stawia Bayern, który nie chce pozbywać się swojej gwiazdy. Media informowały o zainteresowaniu angielskich klubów – Manchesteru United i Chelsea. Natomiast dziennikarze Sport1.de przewidują, że Lewandowski zostanie w Bayernie na przyszły sezon, ale na jego koniec "Lewy" opuści Bayern.

Coraz większy ruch wokół Roberta Lewandowskiego. Chce go znowu Real Madryt

Plotki podsycił hiszpański "AS", który w artykule zatytułowanym "Lewandowski wkracza na scenę" informuje, że sprowadzeniem Polaka jest zainteresowany Real Madryt. Hiszpański klub już w 2014 roku chciał Lewandowskiego, ale ten wówczas wybrał Bayern Monachium. "AS" informuje, że Pini Zahavi jest w kontakcie z przedstawicielami zainteresowanych klubów. Dziennikarze hiszpańskiego dziennika podkreślają, że Zahavi został zatrudniony przez Lewandowskiego właśnie po to, żeby ten załatwił mu transfer do Realu.

Kolejnym argumentem za wytransferowaniem Lewandowskiego ma być kryzys spowodowany koronawirusem. 32-letni Lewandowski, którego z Bayernem wiąże kontrakt do 2023 roku, jest wyceniany przez "Transfermarkt" na około 60 milionów euro. Miałoby to podreperować budżet Bayernu, który ucierpiał z powodu pandemii. Z kolei dla Realu Madryt pozyskanie Lewandowskiego jest najtańszą obecnie opcją poprawy siły ofensywy. Oczywiście ze względu na wiek Polaka. Lewandowski jest co prawda najmniej perspektywicznym obecnie piłkarzem z tej trójki, ale nadal gwarantuje niezwykle wysoki poziom.

Lewandowski jest jednak dla Realu tylko jedną z opcji. Celem numer jeden dla Florentino Pereza jest sprowadzenie z PSG Kyliana Mbappe. Poza tym Real chce też stanąć do walki o najbardziej rozchwytywanego aktualnie piłkarza – Erlinga Haalanda.