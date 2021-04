To koniec Cristiano Ronaldo w Juventusie? LGdS: Jego dni są już policzone

Już blisko miesiąc na bramkę lub asystę w Serie A czeka Cristiano Ronaldo. Po raz ostatni Portugalczyk strzelił gola 7 kwietnia, w wygranym 2:1 meczu z Napoli. Od tamtej pory Ronaldo zagrał w trzech spotkaniach, jednak ani nie wpisał się na listę strzelców, ani nie zaliczył asysty.

Odpadnięcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów po dwumeczu z FC Porto i przeciętna forma zespołu w lidze mają źle wpływać na portugalskiego gwiazdora. "La Gazetta dello Sport" poszła nawet krok dalej i sugeruje, że dni Ronaldo w Juventusie są już policzone.

Ronaldo odejdzie z Juventusu?

Dziennik zwraca uwagę na nijaką dyspozycję zawodnika oraz jego zachowanie na boisku. "Ostatnio to inny Ronaldo. Po pierwsze, on już się nie cieszy. To nie jest protest, on po prostu nie strzela goli. Po drugie, na boisku jest zdenerwowany, często rozdrażniony, wręcz zrezygnowany i mniej waleczny niż zwykle" - czytamy w gazecie.

"La Gazetta dello Sport" dodaje, że Ronaldo miał już nawet poprosić swojego agenta - Jorge Mendesa - o poszukanie rozwiązań tego lata. Włosi sugerują, że Portugalczyk najchętniej wróciłby do Realu Madryt, jednak taki transfer nie będzie możliwy, bo mistrzowie Hiszpanii chcą pozyskać Kyliana Mbappe lub Erlinga Haalanda. Według Włochów możliwy jest za to powrót Ronaldo do Manchesteru United.

W obecnym sezonie Portugalczyk strzelił 32 gole i miał 4 asysty w 39 występach. W Juventusie Ronaldo gra od 2018 roku. Jego kontrakt z mistrzami Włoch wygasa za rok.