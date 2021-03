Koniec dochodzenia ws. konfliktu Ibrahimović-Lukaku. Federacja podjęła decyzję

26 stycznia 2021 roku podczas spotkania Inter – Milan (2:1) w Pucharze Włoch doszło do sprzeczki między Romelu Lukaku i Zlatanem Ibrahimoviciem. Po faulu Alessio Romagnolego Belg zareagował impulsywnie i ruszył w stronę kapitana Milanu, któremu na pomoc przybył Ibrahimović. Włoski Związek Piłki Nożnej zajął się tą sprawą ze względu na podejrzenia, że napastnik Milanu obraził zawodnika Interu na tle rasistowskim. Miał on nawiązywać do rytuałów voodoo, uprawianych przez matkę Romelu Lukaku. Po ponad miesiącu dochodzenia poznaliśmy decyzję federacji.

Bez zawieszenia dla Lukaku i Ibrahimovicia. Piłkarze mogą negocjować wysokość kary finansowej

Włoski Związek Piłki Nożnej zamknął śledztwo w tej sprawie po 40 dniach. Ostatecznie postawiono piłkarzom zarzuty, że zachowali się niesportowo i jednakowo oceniono odpowiedzialność klubów. Tym samym Romelu Lukaku i Zlatan Ibrahimović unikną kary zawieszenia i otrzymają jedynie karę finansową. Jak informuje włoska agencja prasowa "ANSA", zawodnicy mogą negocjować jej wysokość zgodnie z wymogami prawa sportowego.

Dziennik "La Repubblica" poinformował, że prawdopodobnie Romelu Lukaku i Zlatan Ibrahimović wezmą udział w akcji promocyjnej fair-play podczas piłkarskich spotkań. Ma to za zadanie definitywnie zakończyć całą sprzeczkę między zawodnikami Interu i Milanu. Kilkanaście godzin po zdarzeniu w Pucharze WłochSzwed odciął się od oskarżeń na tle rasistowskim, pisząc na Instagramie: "W świecie Zlatana nie ma miejsca na rasizm".