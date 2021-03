Gattuso na wylocie z Napoli. Szykują się wielkie powroty trenera i piłkarza

Napoli nie może uznać tego sezonu do udanych. Gra podopiecznych Gennaro Gattuso łagodnie mówiąc nie zachwyca. Drużyna zajmuje dopiero 6. pozycję w tabeli Serie A i w dodatku pożegnała się z Ligą Europy już na etapie 1/16, po odpadnięciu z Granadą. W sumie w 2021 roku drużyna poniosła już siedem porażek. Z tego powodu na Półwyspie Apenińskim spekuluje się od dłuższego czasu na temat zwolnienia Gattuso.

Maurizio Sarri na ratunek Napoli? Włoch może zastąpić Gennaro Gattuso.

Według dyrektora radia Kiss Kiss Napoli Valtera De Maggio jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Gattuso jest były trener drużyny Maurizio Sarri. - Relacje między Sarrim i De Laurentiisem nie były dobre. Właścicielowi Napoli nie podobało się, że ktoś rozmawiał z trenerem za jego plecami - mówił De Maggio. - Kiedy obaj usiedli do rozmów, nastąpiło rozmrożenie stosunków. De Laurentiis ma też dwie inne opcje, którymi są Ivan Jurić oraz Vincenzo Italiano - dodał.

62-letni Sarri był szkoleniowcem Napoli w latach 2015-18. Jego największym sukcesem było wicemistrzostwo Włoch z sezonu 17/18 kiedy to do ostatniej chwili jego zespół walczył o scudetto z Juventusem. Drużyna pod wodzą Sarriego znana była przede wszystkim z ładnego, ofensywnego futbolu, którego do tej pory nie udało się nikomu powtórzyć. Szczególnie nie da się tego porównać do prostego i topornego stylu, jaki prezentuje drużyna pod wodzą Gennaro Gattuso.

Sarri pozostaje bez pracy od sierpnia kiedy to został zwolniony z Juventusu. W Turynie zdobył mistrzostwo Włoch, ale zarząd i tak podjął decyzję o jego zwolnieniu. O jego powrocie do Neapolu mówiło się w mediach odkąd zakończył współpracę z Juve, ale tym razem informacje są o tyle wiarygodne, że podaje je szef oficjalnej stacji radiowej klubu, który jest bardzo blisko z zarządem.

Pojawiła się także informacja, że oprócz włoskiego trenera do Neapolu mógłby wrócić były zawodnik i jeden z ulubieńców Sarriego, Brazylijczyk Jorginho. Pomocnik aktualnie występuje w Chelsea, gdzie przyszedł właśnie razem z trenerem Sarrim. Takie informacje przekazał sam agent piłkarza, Joao Santos. - Sarri i Jorginho w Napoli to wspaniały pomysł. Jest to z pewnością możliwe na poziomie piłkarskim. Musielibyśmy zobaczyć, co na ten temat myśli De Laurentiis. Neapol to miasto, które Jorginho kocha. Było ważną częścią jego kariery - podkreślił.

Jorginho grał dla Napoli w latach 2014-18. W tym czasie rozegrał 160 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 14 asyst.